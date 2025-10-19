Công ty Quốc Hùng trúng 100% gói thầu tham dự năm 2025 và dấu hỏi về chỉ định thầu [Kỳ 2]

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, Công ty TNHH Quốc Hùng đã tham gia 6 gói thầu và trúng cả 6. Đáng chú ý, toàn bộ các gói thầu này đều thực hiện qua hình thức chỉ định thầu rút gọn tại các chủ đầu tư quen thuộc.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, nối tiếp thành tích ấn tượng trong lịch sử hoạt động, Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Hùng (Công ty Quốc Hùng, MSDN: 6100253076) đang thể hiện một "phong độ" bất bại trong năm 2025. Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy, tính đến hết tháng 9/2025, doanh nghiệp do ông Đinh Quốc Hùng làm Giám đốc đã tham gia 6 gói thầu và được công bố trúng cả 6, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.

"Càn quét" các gói thầu với tỷ lệ tuyệt đối

Tổng giá trị của 6 gói thầu mà Công ty Quốc Hùng đã trúng trong năm 2025 lên đến 5.782.254.853 đồng. Các gói thầu này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sửa chữa, xây lắp các công trình thuộc ngành giáo dục và y tế tại hai địa bàn quen thuộc là Kon Tum và Quảng Ngãi.

Cụ thể, danh sách các gói thầu trúng trong năm 2025 bao gồm:

Gói thầu số 04: Toàn bộ phần thi công xây dựng tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi. Giá trúng thầu: 1.733.539.000 đồng. Gói thầu thi công xây lắp và mua sắm thiết bị công trình tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi. Giá trúng thầu: 3.012.009.853 đồng. Gói thầu Sửa chữa sân bê tông phía trước, tường rào sân bóng... tại Trường Tiểu học Thực hành sư Phạm Ngụy Như Kon Tum (Quảng Ngãi). Giá trúng thầu: 111.379.000 đồng. Gói thầu Sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Nhà khách - Trụ sở chính tại Trường Cao đẳng Kon Tum (Quảng Ngãi). Giá trúng thầu: 176.621.000 đồng. Gói thầu Ốp gạch chân tường hành lang Khối học tập - Hành chính, quản trị - Bếp ăn... tại Trường mầm non thực hành sư phạm Kon Tum (Kon Tum). Giá trúng thầu: 299.944.000 đồng. Gói thầu Sửa chữa hệ thống tưới nước sân cỏ sân vận động tỉnh Kon Tum tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT (Kon Tum). Giá trúng thầu: 448.762.000 đồng.

Việc một nhà thầu đạt tỷ lệ trúng thầu 100% trong một khoảng thời gian dài là một hiện tượng đáng chú ý. Nó đặt ra câu hỏi liệu năng lực của Công ty Quốc Hùng có thực sự vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ cạnh tranh khác, hay còn có những yếu tố nào khác giúp doanh nghiệp này đạt được thành tích "bách phát bách trúng" như vậy?

Dấu hỏi lớn về việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn

Một điểm chung đáng chú ý và là yếu tố quan trọng cần phân tích là hình thức lựa chọn nhà thầu. Dữ liệu cho thấy, toàn bộ 6/6 gói thầu mà Công ty Quốc Hùng trúng trong năm 2025 đều được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Chỉ định thầu là hình thức lựa chọn nhà thầu có tính cạnh tranh thấp, vì chủ đầu tư chỉ định trực tiếp một nhà thầu để thực hiện gói thầu. Do đó, pháp luật quy định rất chặt chẽ các điều kiện và trường hợp được phép áp dụng hình thức này, chủ yếu là các gói thầu cấp bách, bí mật nhà nước, hoặc các gói thầu có giá trị nằm trong hạn mức theo quy định của Chính phủ.

Việc toàn bộ 6 gói thầu mà Công ty Quốc Hùng trúng trong năm 2025 đều qua hình thức này đặt ra câu hỏi về việc áp dụng pháp luật của các chủ đầu tư. Liệu tất cả các gói thầu sửa chữa trường học, sân vận động, trạm y tế này có thực sự đáp ứng các điều kiện cấp bách hoặc các điều kiện khác để được áp dụng chỉ định thầu hay không?

Việc áp dụng phổ biến hình thức chỉ định thầu có thể dẫn đến việc bỏ qua các nhà thầu tiềm năng khác, làm giảm tính cạnh tranh, minh bạch và tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước. Điều này càng trở nên đáng quan ngại khi nhìn vào tỷ lệ tiết kiệm rất thấp tại các gói thầu này, như gói thầu tại Sở GD&ĐT Quảng Ngãi chỉ tiết kiệm 0,93%.

Những mối quan hệ "sân nhà" quen thuộc

Phân tích sâu hơn về lịch sử đấu thầu của Công ty Quốc Hùng cho thấy một mối quan hệ mật thiết và tần suất trúng thầu cao tại một số chủ đầu tư nhất định, đặc biệt tại tỉnh Kon Tum cũ.

Dữ liệu cho thấy Công ty Quốc Hùng có quan hệ với 21 bên mời thầu, nhưng nổi bật nhất là các đơn vị sau:

Thứ nhất, tại Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi (Kon Tum). Công ty Quốc Hùng đã tham gia 5 gói thầu và trúng cả 5, đạt tỷ lệ thành công 100%. Tổng giá trị trúng thầu là 1.682.743.000 đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại các gói thầu này gần như là 100%, nghĩa là mức tiết kiệm gần như bằng không. Cả 5 gói thầu này đều diễn ra trong năm 2019 và đều theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Thứ hai, tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum. Doanh nghiệp này cũng tham gia 5 gói và trúng cả 5, với tổng giá trị lên tới 9.767.924.806 đồng. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán là 99,94%, mức tiết kiệm cũng rất thấp (0,06%).

Thứ ba, tại Sở Y tế tỉnh Kon Tum. Công ty Quốc Hùng tham gia 3 gói và trúng cả 3, tổng giá trị 8.225.420.281 đồng.

Sự lặp lại của việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một số chủ đầu tư nhất định, đặc biệt là với tỷ lệ tuyệt đối và tỷ lệ tiết kiệm thấp, là một dấu hiệu cần được các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu xem xét kỹ lưỡng. Liệu đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay nó cho thấy sự hình thành các mối quan hệ "sân nhà", làm ảnh hưởng đến tính khách quan và cạnh tranh trong quá trình lựa chọn nhà thầu?

Với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối trong năm 2025, sự thống trị tại các "sân nhà" quen thuộc và việc thường xuyên được chỉ định thầu, bức tranh hoạt động của Công ty Quốc Hùng đang cho thấy những gam màu thiếu đi sự cạnh tranh cần thiết của một thị trường đấu thầu lành mạnh. Câu hỏi đặt ra là tính cạnh tranh thực chất trong các gói thầu này như thế nào?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

