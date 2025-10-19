Gói thầu 8,1 tỷ tại xã Phúc Thịnh (TP Hà Nội): Vì sao chỉ một nhà thầu tham dự?

Gói thầu số 01: Xây lắp do Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh (TP Hà Nội) mời thầu vừa mở thầu với sự tham dự của duy nhất một nhà thầu.

Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh (TP Hà Nội) hiện đang trong quá trình xét thầu Gói thầu số 01: Xây lắp (Mã TBMT: IB2500437456). Gói thầu thuộc dự án Cải tạo, chỉnh trang các tiểu ngõ xóm Đông thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 572/QĐ-BQLDA ngày 29/9/2025 do ông Tô Việt Dũng, Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh ký, gói thầu này được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 8.175.716.000 đồng.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Nhà thầu duy nhất, tiết kiệm 0,375%

Biên bản mở thầu được công bố lúc 09 giờ 27 phút ngày 17/10/2025 cho thấy, mặc dù được đấu thầu rộng rãi, gói thầu chỉ ghi nhận sự tham gia của duy nhất một nhà thầu là Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Trường An (Mã định danh: vn0105880827; Mã số thuế: 0105880827).

Nhà thầu này đã nộp giá dự thầu là 8.145.000.219 đồng, không có thư giảm giá. Mức giá dự thầu này thấp hơn giá gói thầu 30.715.781 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 0,375%.

Các thông tin khác trong hồ sơ dự thầu (HSDT) của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Trường An cho thấy nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện gói thầu là 175 ngày (yêu cầu của hồ sơ mời thầu là 180 ngày), giá trị bảo đảm dự thầu là 120.000.000 đồng với hiệu lực 120 ngày, và HSDT có hiệu lực 90 ngày. Các số liệu này đều phù hợp với yêu cầu cơ bản trong thông báo mời thầu.

Là nhà thầu duy nhất nộp HSDT với giá chào thấp hơn giá gói thầu, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Trường An có thể nắm giữ lợi thế lớn trong quá trình xét thầu, nếu HSDT đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực và kỹ thuật.

Năng lực nhà thầu: Tỷ lệ trúng 100% và mối liên hệ địa lý

Dữ liệu về Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Trường An cho thấy doanh nghiệp này có trụ sở tại Thôn Sơn Du, Xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội. Đáng chú ý, địa chỉ này nằm trên cùng địa bàn xã với Chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh. Doanh nghiệp do bà Phan Thị Phương làm Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Gói thầu số 01: Xây lắp là gói thầu đầu tiên Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Trường An tham dự tại bên mời thầu Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh .

Tuy nhiên, lịch sử tham gia đấu thầu của doanh nghiệp này lại cho thấy một "bề dày" đáng nể. Theo thống kê, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 17 gói thầu, trong đó đã trúng 16 gói và 1 gói (chính là Gói thầu số 01: Xây lắp) chưa có kết quả. Điều này đồng nghĩa với việc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Trường An đang có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối (100%) ở tất cả các gói đã được công bố kết quả.

Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập của nhà thầu này là 47.076.472.278 đồng, và tổng giá trị các gói trúng thầu với vai trò liên danh là 35.737.427.000 đồng.

Phân tích dữ liệu cũng cho thấy một số bên mời thầu "quen thuộc" của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Trường An. Nổi bật nhất là Ủy ban nhân dân xã Nguyên Khê cũ, nơi nhà thầu này đã tham gia 7 gói và trúng cả 7 gói . Trùng hợp là dự án "Cải tạo, chỉnh trang các tiểu ngõ xóm Đông thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê" cũng được thực hiện tại địa bàn xã này.

Ngoài ra, nhà thầu cũng đạt tỷ lệ trúng 100% tại các bên mời thầu khác như: Ủy ban nhân dân xã Bắc Hồng (tham gia 2, trúng 2), Ủy ban nhân dân xã Tiên Dương (tham gia 2, trúng 2), và Ủy ban nhân dân xã Xuân Nộn (tham gia 2, trúng 2) (địa chỉ trước khi cập nhật địa giới hành chính mới).

Khi tham gia liên danh, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Trường An cũng có đối tác "ruột" là Công ty Cổ phần xây dựng và Phát triển thương mại Quang Vinh; Hai doanh nghiệp đã liên danh 3 gói và trúng cả 3 .

Thống kê cũng chỉ ra tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này là 99,44%. Mức tiết kiệm 0,375% tại gói thầu đang xét dường như cũng phù hợp với "truyền thống" chào giá sát giá gói thầu của doanh nghiệp này trong lịch sử.

Đảm bảo cạnh tranh, minh bạch: Yêu cầu cốt lõi của luật pháp

Dưới góc độ pháp lý, việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu tham gia không phải là điều bị cấm. Nếu HSDT của nhà thầu duy nhất đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư vẫn có thể xem xét, phê duyệt kết quả trúng thầu.

Tuy nhiên, tinh thần của Luật Đấu thầu luôn là tối đa hóa cạnh tranh để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu ĐỖ PHẠM GIANG nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC, đã liên tục được cập nhật, bổ sung (qua Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) nhằm siết chặt kỷ cương, tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong mua sắm công."

Theo ông Giang, việc gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ thu hút một nhà thầu tham dự là một hiện tượng cần được phân tích. "Mặc dù pháp luật cho phép, nhưng bản chất của đấu thầu rộng rãi là khuyến khích sự cạnh tranh. Tỷ lệ tiết kiệm 0,375% là một con số rất thấp, đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả kinh tế thực sự mà gói thầu mang lại. Liệu giá gói thầu đã được xây dựng hợp lý và sát với thị trường hay chưa? Liệu thông tin mời thầu đã thực sự được công khai rộng rãi để thu hút các nhà thầu tiềm năng khác hay chưa?"

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh đến vai trò của chủ đầu tư: "Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư, bên mời thầu trong việc đảm bảo không có các yếu tố gây hạn chế cạnh tranh trong hồ sơ mời thầu là rất quan trọng. Trong trường hợp chỉ có một nhà thầu, quá trình đánh giá HSDT càng cần phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đối chiếu kỹ lưỡng các yêu cầu về kỹ thuật và năng lực, để đảm bảo nhà thầu duy nhất thực sự xứng đáng và đủ khả năng thực hiện dự án."

Hiện Gói thầu số 01: Xây lắp đang trong giai đoạn xét thầu. Dư luận mong đợi Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh sẽ thực hiện quy trình đánh giá một cách khách quan, minh bạch, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực để sớm đưa công trình vào sử dụng, phục vụ lợi ích cộng đồng.