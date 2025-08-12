Công ty Novopharm bị phạt 220 triệu, đình chỉ hoạt động 8 tháng

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Novopharm số tiền 220 triệu đồng, đình chỉ hoạt động gần 8 tháng.

Do vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực dược, Công ty TNHH Novopharm vừa bị UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động.

Công ty TNHH Novopharm đã có hai hành vi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định của Luật Dược với mức xử phạt hành chính số tiền 150 triệu đồng; Bảo quản thuốc không đúng điều kiện ghi trên nhãn với mức phạt 70 triệu đồng. Tổng mức tiền phạt là 220 triệu đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn 4 tháng 15 ngày theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 58 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ;

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Novopharm (trụ sở chính tại Hà Nội) với tổng số tiền 220 triệu đồng/Ảnh thuongtruong.com.vn

Tước Giấy phép chứng chỉ hành nghề dược số 09489/HNO-CCHND do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 22/5/2017 của ông Nguyễn Long, người được phân công phụ trách chuyên môn về dược, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Đình chỉ hoạt động của địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Novopharm - địa điểm kinh doanh kho và văn phòng Đà Nẵng (số 109 Lý Thái Tông, TP Đà Nẵng) trong thời hạn 7 tháng 15 ngày theo quy định tại điểm c khoản 8 Điều 58 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Số lượng thuốc lớn đổ trên khu đất trống tại TP Đà Nẵng vào đầu tháng 6/ Ảnh KTĐT

Trước đó, ngày 10/6 Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đà Nẵng kiểm tra tại địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Novopharm (số 109 Lý Thái Tông, TP Đà Nẵng) và phát hiện cơ sở bảo quản thuốc không đúng điều kiện ghi trên nhãn; Đồng thời không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Theo chức năng và thẩm quyền, Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ vụ việc đến Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng. Sau đó, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Nghiệp vụ dược - Sở Y tế Đà Nẵng làm việc với người đứng đầu địa điểm kinh doanh kho và văn phòng của Công ty tại Đà Nẵng.

Kết quả xác minh cho thấy doanh nghiệp vi phạm 2 hành vi: Bảo quản thuốc không đúng điều kiện ghi trên nhãn và không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.