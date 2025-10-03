Công ty Nam Anh trúng gói mua sắm vật tư tại Trường Cao đẳng Long An

Là nhà thầu duy nhất tham gia, công ty Nam Anh thuận lợi giành gói số 2: Mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ thực hành học kỳ 1, năm học 2025-2026_Cơ sở Đức Hòa.

Chỉ mình công ty Nam Anh độc diễn

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) vật tư, công cụ dụng cụ thực hành học kỳ 1, năm học 2025-2026 của Trường Cao đẳng Long An với dự toán mua sắm 5,82 tỷ đồng. KHLCNT ngày 22/08/2025, Trường Cao đẳng Long An đã phê duyệt theo Quyết định 806/QĐ-TCĐLA.

Gói số 2: Mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ thực hành học kỳ 1, năm học 2025-2026_Cơ sở Đức Hòa có giá 2,25 tỷ đồng. Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 15/9, gói thầu trên chỉ duy nhất Công ty TNHH Cơ Điện tử Nam Anh dự thầu với giá 2,07 tỷ đồng.

Nguồn: MSC

Đến ngày 30/9, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Long An – ông Lê Quốc Hùng đã ký Quyết định 926/QĐ-TCĐLA Công ty TNHH Cơ điện tử Nam Anh (công ty Nam Anh) trúng thầu với giá 2 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 7,92%) thực hiện trong 45 ngày.

Trúng 5 gói thầu trong cùng KHLCNT với tỷ lệ tiết kiệm 0,04 - 0,17%

Công ty TNHH Cơ Điện tử Nam Anh địa chỉ tại Phường Tân Hòa, TP HCM là nhà thầu chuyên cung cấp hàng hóa tại Trường Cao đẳng Long An; đã tham gia 40 gói thầu, trúng 25 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) ghi nhận hơn 41,91 tỷ đồng (trên 260 triệu đồng là các gói chỉ định thầu).

Từ năm 2024 đến tháng 9/2025, công ty trúng 12 gói thầu hàng hóa tại Trường Cao đẳng Long An, chủ yếu do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng TMC mời thầu. Tại Trường Cao đẳng nghề An Giang, từ năm 2023 đến tháng 3/2025, công ty trúng 5 gói mua sắm hàng hóa…

Trong đó, công ty thường xuyên trúng nhiều gói thầu hàng hóa trong cùng một KHLCNT tại Trường Cao đẳng Long An với tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp:

Tại KHLCNT Vật tư, công cụ dụng cụ thực hành học kỳ 2, năm học 2025-2025 của Trường Cao đẳng Long An với dự toán mua sắm hơn 5,23 tỷ đồng; Công ty TNHH Cơ Điện tử Nam Anh đã trúng cả 5 gói thầu mua sắm hàng hóa. 4/5 gói thầu chỉ duy nhất công ty tham gia và trúng với tỷ lệ tiết kiệm đạt từ 0,04 - 0,17%.

Gói số 2: Mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ thực hành học kỳ 2, năm học 2024-2025_Cơ sở Đức Hòa có giá 2,244 tỷ đồng, Công ty TNHH Cơ Điện tử Nam Anh trúng thầu với giá 2,243 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày (tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,043%).

Chỉ trong ngày 18/4, Công ty TNHH Cơ Điện tử Nam Anh được Trường Cao đẳng Long An phê duyệt trúng liền 4 gói thầu, toàn bộ một mình tham gia và trúng.

Gói số 5: Mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ thực hành học kỳ 2, năm học 2024-2025_Cơ sở Bến Lứ

Chỉ trong ngày 18/4, Công ty TNHH Cơ Điện tử Nam Anh được Trường Cao đẳng Long An phê duyệt trúng liền 4 gói thầu, toàn bộ một mình tham gia và trúng.

Gói số 5: Mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ thực hành học kỳ 2, năm học 2024-2025_Cơ sở Bến Lức với giá trúng thầu 902 triệu đồng (giá gói thầu 903 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,08%).

c với giá trúng thầu 902 triệu đồng (giá gói thầu 903 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,08%).

Gói số 4: Mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ thực hành học kỳ 2, năm học 2024-2025_Cơ sở Đồng Tháp Mười với giá trúng thầu 475 triệu đồng thực hiện trong 30 ngày (giá gói thầu 476 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,17%).

Gói số 3: Mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ thực hành học kỳ 2, năm học 2024-2025_Cơ sở Cần Giuộc với giá trúng thầu 1,11 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày (giá gói thầu 1,12 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,04%).

Gói số 1: Mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ thực hành học kỳ 2, năm học 2024-2025_Trụ sở chính với giá trúng thầu 1,406 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày (giá gói thầu 1,408 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,13%)…

Trước đó, năm 2024, Công ty TNHH Cơ Điện tử Nam Anh cũng trúng liền 5 gói hàng hóa thuộc Dự toán mua sắm: Vật tư, công cụ dụng cụ thực hành học kì 1 năm học 2024-2025 của trường Cao đẳng Long An.

Trong đó, Gói số 2: Mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ thực hành HK 1 NH 2024-2025_Cơ sở Đức Hòa với giá trúng thầu 1,960 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày (giá gói thầu 1,963 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,15%)… Đây cũng là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng.