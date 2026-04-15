Công ty mỹ phẩm Lotus An Việt bị phạt 75 triệu đồng và thu hồi 7 mỹ phẩm

7 sản phẩm chăm sóc cá nhân của Lotus An Việt bị thu hồi, tiêu hủy do vi phạm quy định quản lý mỹ phẩm, khi không cung cấp được hồ sơ thông tin sản phẩm.

Công ty TNHH Lotus An Việt bị xử phạt và thu hồi, tiêu hủy 7 mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối Công ty TNHH Lotus An Việt (có trụ sở tại phường Đông Hải, TP. Hải Phòng).

Lý do xử phạt, Công ty đã vi phạm quy định quản lý mỹ phẩm khi không cung cấp được Hồ sơ thông tin sản phẩm (Product Information File - PIF) tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền kiểm tra. Đây là tài liệu kỹ thuật bắt buộc mà đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải lưu giữ để chứng minh chất lượng, tính an toàn và hiệu quả của hàng hóa.

Hành vi của Công ty này còn có các tình tiết tăng nặng là tại thời điểm kiểm tra có 7 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Với vi phạm trên, Công ty TNHH Lotus An Việt đã bị Cục Quản lý Dược xử phạt số tiền 75 triệu đồng.

Danh mục 7 sản phẩm bị thu hồi và tiêu hủy đợt này bao gồm các mặt hàng chăm sóc cá nhân thiết yếu như sữa tắm, kem dưỡng da tay, kem đánh răng và sữa rửa mặt mang thương hiệu ReiHaku Hatomugi và Sunstar, các sản phẩm này đều có xuất xứ từ Nhật Bản.

Danh sách 7 sản phẩm bị thu hồi của Công ty TNHH Lotus An Việt

Ngoài xử phạt hành chính, Công ty TNHH Lotus An Việt còn bị thu hồi 7 Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do cơ sở đứng tên công bố. Buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ 07 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp gửi thông báo thu hồi tới các hệ thống phân phối và thực hiện tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm dưới sự giám sát của Sở Y tế TP. Hải Phòng. Kết quả xử lý phải báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 9/5/2026.

Giải pháp trọng điểm nhằm siết chặt quản lý mỹ phẩm

Vụ việc của Lotus An Việt chỉ là một phần trong bức tranh phức tạp của thị trường mỹ phẩm hiện nay. Trước thực trạng này, Cục Quản lý Dược đang thực hiện các biện pháp "mạnh tay" hơn để thanh lọc thị trường.

Theo đó, Cục Quản lý Dược đã đề xuất 4 nhóm giải pháp trọng điểm nhằm siết chặt quản lý mỹ phẩm. Trước hết, cần tăng cường hậu kiểm, triển khai các đợt kiểm tra định kỳ trên thị trường, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến công bố, quảng cáo và sản xuất mỹ phẩm.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu minh bạch, cho phép truy xuất nguồn gốc sản phẩm dễ dàng cũng là một bước tiến quan trọng. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ phát triển ngành mỹ phẩm nội địa bằng cách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), cải tiến công nghệ sản xuất, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng. Việc xây dựng thương hiệu mỹ phẩm Việt dựa trên nguyên liệu bản địa, thảo dược tự nhiên cũng được đề xuất như một hướng đi chiến lược.

Ngoài ra, nâng cao nhận thức người tiêu dùng là yếu tố then chốt. Các chiến dịch truyền thông cần được triển khai rộng rãi nhằm phổ biến kiến thức về mỹ phẩm an toàn, hướng dẫn lựa chọn sản phẩm uy tín và khuyến khích người tiêu dùng sử dụng các công cụ kiểm tra công bố sản phẩm qua cổng thông tin của Cục Quản lý Dược.

Bên cạnh đó, việc phối hợp liên ngành giữa các cơ quan như Bộ Y tế, Bộ Công thương, Hải quan, Quản lý thị trường và Công an cần được đẩy mạnh, kết hợp với học hỏi kinh nghiệm quốc tế để nâng cao năng lực quản lý.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người tiêu dùng chỉ mua hàng tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và chủ động tra cứu thông tin sản phẩm trên website chính thức của Cục Quản lý Dược.