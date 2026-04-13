Xã Ninh Hải: Công ty Đạt Thịnh Thành trúng gói thầu xây lắp hơn 6,3 tỷ đồng

Công ty Đạt Thịnh Thành trúng thầu gói thi công gia cố sạt lở Suối Bầu Dài có giá hơn 6,3 tỷ đồng sau khi vượt qua 2 đối thủ tại bước đánh giá năng lực và giá.

Căn cứ hồ sơ pháp lý, ngày 12/12/2025, Trưởng phòng Kinh tế xã Ninh Hải đã ban hành Quyết định số 162/QĐ-PKT phê duyệt nhiệm vụ khảo sát - thiết kế và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình: Gia cố các điểm sạt lở một số tuyến đường giao thông nội đồng và đê bao Suối Bầu Dài cùng một số khu vực kênh dọc Suối Bầu Dài thuộc thôn Bỉnh Nghĩa và thôn Phương Cựu 3.

Đến ngày 25/02/2026, tại Quyết định số 32/QĐ-PKT, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này chính thức được phê duyệt. Trong đó, Gói thầu số 08 (Thi công xây dựng công trình) có giá dự toán là 6.396.551.029 đồng (Sáu tỷ, ba trăm chín mươi sáu triệu, năm trăm năm mươi mốt nghìn, không trăm hai mươi chín đồng). Nguồn vốn thực hiện từ vốn bổ sung có mục tiêu theo Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 của UBND xã Ninh Hải.

Diễn biến và kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu số 08 được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Theo Biên bản mở thầu mã số IB2600090882 ngày 24/03/2026, có 03 đơn vị tham gia dự thầu gồm: Công ty TNHH Đạt Thịnh Thành, Công ty TNHH Một thành viên Chánh Hằng và Công ty Cổ phần Xây dựng Hòa Bình Ninh Thuận.

Ngày 07/04/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Ninh Hải ký ban hành Quyết định số 71/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Đạt Thịnh Thành (Mã số thuế: 4500609710) với giá trúng thầu là 6.342.111.125 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 75 ngày, loại hợp đồng trọn gói. Đối soát giữa giá gói thầu và giá trúng thầu, giá trị chênh lệch sau giảm khoảng 54.439.904 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 0,85%.

Quyết định số 71/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08 (Thi công xây dựng công trình) dự án Gia cố các điểm sạt lở một số tuyến đường giao thông nội đồng và đê bao Suối Bầu Dài cùng một số khu vực kênh dọc Suối Bầu Dài thuộc thôn Bỉnh Nghĩa và thôn Phương Cựu 3.

Về các đơn vị không trúng thầu, Báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hoàn Thành Ninh Thuận lập cho biết: Công ty TNHH Một thành viên Chánh Hằng không vượt qua bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. Công ty Cổ phần Xây dựng Hòa Bình Ninh Thuận dù đạt các bước đánh giá nhưng có giá dự thầu cao hơn và xếp hạng thứ 2.

Minh bạch số liệu và năng lực nhà thầu

Theo dữ liệu trích xuất từ hồ sơ năng lực, Công ty TNHH Đạt Thịnh Thành có địa chỉ trụ sở tại Tân Sơn 2, Phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa. Doanh nghiệp này được ghi nhận có lịch sử tham gia đấu thầu tại địa phương với tỉ lệ trúng thầu cao ở các gói thầu hạ tầng giao thông và thủy lợi. Công ty đã tham gia 110 gói thầu, trong đó trúng 95 gói, trượt 13 gói, 1 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là 147.022.795.029 đồng (có khoảng 29.339.609.691 đồng là các gói chỉ định thầu. Việc đánh giá hồ sơ được thực hiện dựa trên các tiêu chí về năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tương tự và giải pháp kỹ thuật thi công được quy định trong Hồ sơ mời thầu (E-HSMT).

Xã Ninh Hải mới được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Phương Hải, Tri Hải và Bắc Sơn (tỉnh Ninh Thuận cũ).

Góc nhìn từ chuyên gia

Công tác đấu thầu tại gói thầu này tuân thủ các quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ về mặt pháp lý: "Theo Khoản 1 Điều 7 Luật Đấu thầu 2023, các mục tiêu cốt lõi của đấu thầu bao gồm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Hiệu quả kinh tế không chỉ thể hiện ở tỉ lệ tiết kiệm tuyệt đối mà còn ở việc lựa chọn được nhà thầu đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về kỹ thuật và năng lực để đảm bảo chất lượng công trình, đặc biệt là các công trình gia cố sạt lở có tính chất cấp bách."

Bên cạnh đó, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về quy trình đánh giá E-HSDT qua mạng, yêu cầu tính khách quan và minh bạch trong việc loại bỏ hoặc xếp hạng nhà thầu. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn là đảm bảo mọi bước đánh giá đều khớp với tiêu chí đã đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.