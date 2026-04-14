Lần đầu tiên, quy định chức danh giáo viên sơ cấp hạng II, hạng I

Chính sách mới tạo điều kiện cho giáo viên cao trình độ tham gia giảng dạy, thúc đẩy phát triển đội ngũ giáo viên nghề nghiệp toàn diện.

Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên sơ cấp/trung cấp nhằm chuẩn hóa năng lực, đạo đức và trình độ chuyên môn. Đây là thước đo để đánh giá, tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chính sách tiền lương, giúp nâng cao chất lượng dạy nghề và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 24/2026/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên sơ cấp, giáo viên trung cấp (Thông tư số 24).

Thông tư số 24 kế thừa, điều chỉnh, bổ sung phù hợp các nội dung quy định tại Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 10/2024/TT-BLĐTBXH quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp; đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nói chung, chất lượng giáo dục nghề nghiệp nói riêng.

Tạo sự bình đẳng, phát triển đội ngũ giáo viên trên toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp

Khác với các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trước đây chỉ áp dụng đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, Thông tư số 24 áp dụng chung cho cả giáo viên sơ cấp và giáo viên trung cấp trong trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp công lập và tư thục.

Điều này góp phần tạo sự bình đẳng trong quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ giáo viên trên toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư số 24 không áp dụng đối với giáo viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Tại Thông tư số 24, chức danh giáo viên sơ cấp được bổ sung thêm 2 hạng là hạng II và hạng I. Giáo viên sơ cấp chính thức có cơ hội trong phát triển, thăng tiến nghề nghiệp. Đây cũng là căn cứ để giáo viên tự xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển, trang bị cho cá nhân các kỹ năng cần thiết theo yêu cầu của hạng chức danh, vị trí việc làm.

Thông tư quy định cụ thể về các trường hợp bằng cử nhân hoặc văn bằng trình độ tương đương trở lên một số ngành đào tạo của giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn để dạy thực hành trình độ trung cấp là một trong các văn bằng phù hợp với ngành, nghề giảng dạy. Quy định này góp phần chuẩn hóa, minh bạch hóa điều kiện hành nghề, bảo đảm tính công bằng và phù hợp với quy định của pháp luật. Đây cũng là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư cũng quy định cụ thể về các chuẩn nghề nghiệp gồm tiêu chuẩn về đạo đức; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với từng hạng giáo viên sơ cấp, giáo viên trung cấp.

Phù hợp với chủ trương thu hút người có trình độ cao tham gia giảng dạy, nghiên cứu

Thông tư số 24 quy định theo hướng mở về việc đánh giá, công nhận năng lực thực hành nghề và năng lực sư phạm, đồng thời có cơ chế chuyển tiếp phù hợp.

Theo đó, các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được cấp trước ngày 31/12/2026 được xác định tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp quy định tại Thông tư này.

Giáo viên được tuyển dụng, tiếp nhận hoặc thay đổi vị trí việc làm sang vị trí việc làm giáo viên sơ cấp, giáo viên trung cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên sơ cấp hoặc giáo viên trung cấp theo quy định mới.

Thông tư quy định theo hướng mở, linh hoạt về đánh giá, công nhận năng lực thực hành nghề, năng lực sư phạm giảng dạy các trình độ tương ứng trong giáo dục nghề nghiệp.

Đây là điểm mới vừa bảo đảm nhà giáo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giảng dạy hiện nay, không gây xáo trộn trong hệ thống, vừa đáp ứng yêu cầu trong thực tiễn để thu hút đội ngũ giáo viên có trình độ cao tham gia giảng dạy trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, mở rộng đối tượng nhà giáo từ nhiều nguồn khác nhau như nghệ nhân, kĩ sư, bác sĩ, thầy thuốc, vận động viên, hoặc người đạt giải thưởng nghề nghiệp quốc gia, quốc tế,...

Theo Thông tư số 24, người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm bố trí, phân công, giao nhiệm vụ và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo vị trí việc làm tương ứng với chức danh, hạng chức danh giáo viên sơ cấp, giáo viên trung cấp; xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo theo thẩm quyền; tham mưu với cơ quan quản lý cấp trên, chính quyền địa phương về công tác quản lý, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo.