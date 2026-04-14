Thương vụ xe 29 chỗ tại Nhiệt điện Sông Hậu 1: Thaco Auto Cần Thơ có rộng cửa?

Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Thaco Auto Cần Thơ đang nắm lợi thế tại gói thầu IB2600121030 khi chỉ có duy nhất nhà thầu này tham dự.

Theo Biên bản mở thầu ghi nhận vào lúc 10:37 ngày 10/04/2026, gói thầu "Mua sắm xe ô tô 29 chỗ cho NMĐ Sông Hậu 1" (Mã TBMT: IB2600121030) đã chính thức hoàn thành công tác mở thầu qua mạng. Đáng chú ý, danh sách nhà thầu tham dự chỉ xuất hiện duy nhất một cái tên: Công ty TNHH Thaco Auto Cần Thơ.

Với giá dự thầu 2.566.860.800 đồng (hai tỷ năm trăm sáu mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi nghìn tám trăm đồng), trùng khớp hoàn toàn với giá gói thầu được phê duyệt, doanh nghiệp này đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành nhà cung cấp cho dự án.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Phân tích kỹ thuật: E-HSMT và những lần điều chỉnh "nút thắt"

Gói thầu SH2026-068.1 (số hiệu nội bộ) được phê duyệt kế hoạch mua sắm theo Quyết định số 287/QĐ-NMÐSH1 ngày 17/03/2026 do Giám đốc Nguyễn Văn Chính ký. Tuy nhiên, trước khi đóng thầu, hồ sơ mời thầu (E-HSMT) đã trải qua một bước điều chỉnh quan trọng.

Nguồn MSC

Cụ thể, ngày 07/04/2026 (chỉ 3 ngày trước thời điểm mở thầu), Giám đốc Nguyễn Văn Chính đã ký Quyết định số 462/QĐ-NMÐSH1 phê duyệt điều chỉnh nội dung HSMT. Nội dung điều chỉnh tập trung vào việc bổ sung và chính xác hóa địa chỉ của Chủ đầu tư (Chi nhánh Phát điện Dầu khí) tại số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội để phục vụ công tác làm giấy tờ đăng ký xe.

Về yêu cầu kỹ thuật, HSMT quy định xe phải mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Đặc biệt, bên mời thầu yêu cầu nhà thầu phải áp dụng mức thuế suất GTGT thống nhất là 10% để đảm bảo tính công bằng khi đánh giá. Nhà thầu cũng phải cam kết tự thực hiện toàn bộ thủ tục đăng ký lưu hành tại Hà Nội, bao gồm các chi phí như lệ phí trước bạ, phí sử dụng đường bộ 12 tháng, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm vật chất thân xe.

Năng lực "đáng gờm" của nhà thầu duy nhất

Công ty TNHH Thaco Auto Cần Thơ do ông Nguyễn Thiện Mỹ làm Chủ tịch Công ty và là người đại diện pháp luật.

Theo dữ liệu phân tích, Thaco Auto Cần Thơ (MST: 1801716742) có lịch sử tham gia đấu thầu khá ấn tượng với tỷ lệ trúng thầu cao, thường xuyên cung cấp các phương tiện vận tải chuyên dụng cho các đơn vị nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư công tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Góc nhìn chuyên gia và tính pháp lý

Nhận định về việc gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, trong trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự, chủ đầu tư có quyền mở thầu ngay hoặc gia hạn đóng thầu để tăng tính cạnh tranh. Việc NMĐ Sông Hậu 1 lựa chọn mở thầu ngay và tiến hành đánh giá là phù hợp với quy trình chào hàng cạnh tranh qua mạng nếu tuân thủ các điều kiện xử lý tình huống quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP".

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định mới nhất: "Gói thầu này được triển khai trong bối cảnh khung pháp lý về đấu thầu đang có những cập nhật mạnh mẽ. Ngoài Luật 22/2023/QH15, các nhà thầu và chủ đầu tư cần lưu ý đến các hướng dẫn mới tại các văn bản pháp luật liên quan để tránh sai sót trong quá trình đánh giá hồ sơ và thực hiện hợp đồng. Việc điều chỉnh địa chỉ chủ đầu tư ngay sát ngày mở thầu cần được thực hiện minh bạch trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để không làm hạn chế quyền tiếp cận thông tin của các nhà thầu khác".

Bài toán về hiệu quả kinh tế

Mặc dù Thaco Auto Cần Thơ dự thầu với giá sát nút giá gói thầu, nhưng theo quy định, tổ chuyên gia vẫn phải đánh giá tính đáp ứng về kỹ thuật và năng lực kinh nghiệm một cách nghiêm túc. Với hình thức hợp đồng trọn gói và thời gian thực hiện 60 ngày, áp lực bàn giao xe đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn khí thải và an toàn kỹ thuật là không nhỏ.

Hiện tại, gói thầu đang trong giai đoạn xét thầu. Dư luận đang chờ đợi xem liệu "ông lớn" xe hơi tại Cần Thơ có vượt qua được các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe tại Chương V của HSMT để chính thức nhận hợp đồng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng này hay không.