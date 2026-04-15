Ngành điện nêu lý do hàng trăm cột điện giữa đường, dân đi như… làm xiếc

Điện lực TP HCM (EVNHCMC) đã lên tiếng trước thông tin chậm di dời hàng trụ điện giữa đường Nguyễn Thị Định gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy, phường Cát Lái và phường Bình Trưng, TP HCM) là trục giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía Đông TP HCM đang dần hình thành diện mạo mới. Tuy nhiên, sau khi cải tạo và mở rộng mặt đường, hàng cột điện hiện hữu trên vỉa hè cũ bỗng “đi lạc” xuống lòng đường mới, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây bức xúc cho người dân.

Khoảng 200 trụ điện “đi lạc” xuống đường khiến việc lưu thông của người dân trên đường Nguyễn Thị Định gặp nhiều khó khăn

Nói về tình trạng nhiều trụ điện chưa được di dời trên dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định, Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) đã có thông tin lý giải về nguyên nhân cũng như lộ trình xử lý.

Theo đó, EVNHCMC cho biết, điều kiện tiên quyết để tháo dỡ, di dời các trụ điện hiện hữu trên đường Nguyễn Thị Định là phải hoàn thành hệ thống lưới điện thay thế nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho người dân trong khu vực.

Để cảnh báo, đơn vị chức năng đã sơn những vạch đỏ, trắng lên gốc các trụ điện và dùng cây, lưới rào xung quanh trụ điện nhưng vào ban đêm, vẫn có người suýt tông vào.

Theo đơn vị này, dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Định có từ năm 2017. Việc di dời lưới điện trong phạm vi dự án được thực hiện theo hình thức di dời – tái lập, do chủ đầu tư (CĐT) dự án chính thực hiện. CĐT sẽ xây dựng lưới điện mới, sau đó bàn giao cho ngành điện; cụ thể là Công ty Điện lực Thủ Đức (thành viên EVNHCMC) tiếp nhận, vận hành. Sau khi điện lực tiếp nhận bàn giao lưới điện mới, đưa vào vận hành và cung cấp điện ổn định, liên tục cho khách hàng trong khu vực, lưới điện cũ sẽ được thu hồi theo đúng dự án được duyệt.

Trên thực tế, đến đầu năm 2025, CĐT là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức mới bắt đầu triển khai lập hồ sơ thiết kế di dời - tái lập lưới điện. Hồ sơ này đã được Công ty Điện lực Thủ Đức phối hợp kiểm tra, thống nhất về khối lượng và giải pháp kỹ thuật. Tuy nhiên, quá trình này bị gián đoạn do vướng mắc pháp lý.

Người tham gia giao thông phải luồn lách như làm xiếc khi di chuyển qua “bẫy” trụ điện giữa đường.

Cụ thể, Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hết hiệu lực, trong khi quy định thay thế chưa kịp ban hành, khiến Sở Công Thương TP HCM tạm ngừng tiếp nhận và thẩm định hồ sơ. Vì vậy, việc di dời lưới điện không thể triển khai đúng kế hoạch. Đến ngày 6/3/2026, UBND TP HCM ban hành Quyết định 11/2026/QĐ-UBND và các văn bản liên quan, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục thực hiện. Hiện chủ đầu tư đang lập phương án bồi thường lưới điện theo quy định mới.

Trong thời gian chưa thể di dời hạ tầng lưới điện hiện hữu, Công ty Điện lực đã phối hợp với chủ đầu tư đề nghị thực hiện các biện pháp cảnh báo như đặt biển cảnh báo, sơn phản quang tại các vị trí trụ điện nằm dưới lòng đường Nguyễn Thị Định để không ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Ngoài ra, ngành điện cũng kiến nghị chủ đầu tư có phương án xử lý trước đối với các trụ điện nguy hiểm, có nguy cơ cao gây tai nạn, bằng cách di dời tạm thời đến vị trí phù hợp trong khi chờ hoàn tất thủ tục tổng thể.

Theo EVNHCMC, sau khi có cơ sở pháp lý mới, ngành điện đã đề nghị CĐT sớm phối hợp với UBND các phường để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với hệ thống điện bị ảnh hưởng. Đồng thời, trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục, CĐT cần bố trí kinh phí và chủ động xử lý các trụ điện nằm giữa đường có nguy cơ cao mất an toàn. Khi nhận được đề nghị ttừ CĐT, Công ty Điện lực Thủ Đức sẽ phối hợp cắt điện để phục vụ thi công di dời.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định dài gần 2km, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, được khởi công từ ngày 26/4/2025. Theo thiết kế, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 30m với 6 làn xe, vỉa hè mỗi bên rộng 4,5m, đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh.