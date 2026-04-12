Lấy ý kiến về chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên kết quả thực tế

Dự thảo Thông tư về chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Bộ GD&ĐT với các tiêu chuẩn kết hợp điều kiện đầu vào và kết quả đầu ra, tăng cường minh bạch...

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa đăng tải dự thảo Thông tư ban hành chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo Thông tư được xây dựng nhằm cụ thể hóa Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) năm 2025, đồng thời thiết lập một khung chuẩn thống nhất trên toàn quốc để đánh giá năng lực tổ chức đào tạo và chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Hệ thống chuẩn là căn cứ để xem xét ưu tiên đầu tư

Theo dự thảo, chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp không chỉ là công cụ đánh giá mà còn là căn cứ quan trọng phục vụ công tác quy hoạch, sắp xếp mạng lưới, phân bổ nguồn lực và định hướng phát triển hệ thống.

Các cơ sở đạt chuẩn sẽ được xem xét ưu tiên đầu tư; đặc biệt, những cơ sở có kết quả vượt chuẩn có thể được định hướng phát triển thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm, chất lượng cao, tiệm cận chuẩn quốc tế.

Đồng thời, chuẩn cũng được sử dụng để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự đánh giá, xây dựng kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, qua đó tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình trong toàn hệ thống.

Đánh giá toàn diện “đầu vào” và “đầu ra”

Dự thảo Thông tư quy định chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm hai hợp phần chính.

Hợp phần thứ nhất là các điều kiện bảo đảm chất lượng, gồm 6 nhóm yếu tố cốt lõi (tổ chức bộ máy và quản trị; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình đào tạo; cơ sở vật chất, thiết bị; nguồn lực tài chính; hệ thống quản trị số và dữ liệu). Các điều kiện này được đánh giá theo mức “đạt/không đạt”, bảo đảm yêu cầu tối thiểu để tổ chức hoạt động đào tạo.

Hợp phần thứ hai là các chỉ số hoạt động, gồm 10 chỉ số phản ánh trực tiếp kết quả và hiệu quả đào tạo, bao gồm các chỉ số về tuyển sinh, quy mô đào tạo, chất lượng đội ngũ giảng dạy, mức độ gắn kết với doanh nghiệp, kết quả tốt nghiệp, việc làm và mức độ hài lòng của người học và người sử dụng lao động.

Cách tiếp cận này cho thấy sự kết hợp giữa “điều kiện đầu vào” và “kết quả đầu ra”, nhằm đánh giá toàn diện chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Nhiều chỉ số cụ thể gắn với việc làm và nhu cầu thị trường

Dự thảo quy định một số ngưỡng chỉ số đáng chú ý, như: tỷ lệ nhập học đạt từ 50% trở lên; tỷ lệ giảng dạy do nhà giáo cơ hữu đảm nhiệm tối thiểu 60%; tỷ lệ người học hoàn thành chương trình đúng hạn đạt từ 60% trở lên; tỷ lệ người học sau tốt nghiệp có việc làm hoặc tiếp tục học đạt từ 70% trở lên; mức độ hài lòng của người học và người sử dụng lao động đều đạt tối thiểu 70%.

Các chỉ số này thể hiện rõ định hướng đổi mới quản lý giáo dục nghề nghiệp theo hướng lấy người học và thị trường lao động làm trung tâm, tăng cường gắn kết giữa đào tạo và sử dụng lao động.

Đẩy mạnh quản trị bằng dữ liệu, tăng cường minh bạch

Dự thảo yêu cầu việc đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn phải dựa trên dữ liệu và minh chứng cụ thể; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác vào cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đồng thời, các cơ sở phải thực hiện tự đánh giá hằng năm, công bố kết quả và chịu trách nhiệm giải trình trước cơ quan quản lý và các bên liên quan.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị dựa trên dữ liệu và kết quả.

Cách tiếp cận này cho thấy Bộ GD&ĐT đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình quản trị hiện đại: lấy thị trường lao động làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả giáo dục. Điều này sẽ tạo áp lực tích cực, buộc các trường nghề phải bắt tay chặt chẽ hơn với doanh nghiệp nếu muốn tồn tại và phát triển.