Bắc Cam Ranh: Chỉ định thầu gói xây lắp điện hơn 1,7 tỷ, tiết kiệm ngân sách 664.000 đồng

Việc lựa chọn một doanh nghiệp còn khá mới trong lĩnh vực đấu thầu thực hiện gói xây lắp hạ tầng qua hình thức chỉ định rút gọn với mức tiết kiệm chỉ mang tính tượng trưng đang đặt ra bài toán về năng lực nhà thầu trong quản lý vốn công.

Ngày 10/4/2026, ông Nguyễn Hoạt – Chủ tịch UBND phường Bắc Cam Ranh đã ký Quyết định số 1200/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng, thuộc dự án: Điện chiếu sáng các tuyến hẻm TDP Hòa Phước, Hòa Tiến, Mỹ Ca. Đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" qua hình thức chỉ định thầu rút gọn là Công ty TNHH Phát triển Thương mại Tín Nghệ (sau đây gọi tắt là Công ty Tín Nghệ).

Con số tiết kiệm mang tính "tượng trưng"

Theo hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã số PL2600084890 được UBND phường Bắc Cam Ranh phê duyệt tại Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 06/4/2026, giá gói thầu thi công xây dựng nêu trên được xác định là 1.754.664.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách phường năm 2026.

Tuy nhiên, tại Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 1200/QĐ-UBND, giá trị hợp đồng trúng thầu của Công ty Tín Nghệ được ấn định ở mức 1.754.000.000 đồng. Như vậy, sau quá trình thương thảo hoàn thiện hợp đồng diễn ra vào ngày 07/4/2026, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 664.000 đồng. Với một gói thầu xây lắp có giá trị hơn 1,7 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt được chưa tới 0,04%.

Việc trúng thầu sát nút giá dự toán qua hình thức chỉ định thầu rút gọn thường đặt ra những băn khoăn về tính thực chất của công tác thương thảo giá giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Theo quy định tại Điều 80 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá, bảo đảm giá đề nghị trúng thầu đạt tiêu chí tiết kiệm và hiệu quả kinh tế. Trong trường hợp này, mức giảm giá chỉ vài trăm nghìn đồng khiến dư luận đặt câu hỏi về việc tối ưu hóa nguồn lực tài chính công tại địa phương.

Chân dung nhà thầu và bài toán năng lực thực tế

Tìm hiểu sâu về hồ sơ năng lực, Công ty Tín Nghệ (MST: 4201100298) có trụ sở chính tại 109 Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2009 nhưng lại là một gương mặt rất mới trên bản đồ đấu thầu chuyên nghiệp.

Tính đến thời điểm hiện tại, lịch sử tham gia đấu thầu của Công ty Tín Nghệ ghi nhận sự khiêm tốn với 02 gói thầu đã thực hiện, bao gồm 01 gói thầu về lĩnh vực tư vấn và 01 gói thầu xây lắp vừa được phê duyệt tại phường Bắc Cam Ranh. Sự thiếu hụt về kinh nghiệm thực chiến trong các dự án hạ tầng kỹ thuật quy mô là một yếu tố cần được xem xét kỹ lưỡng.

Đáng chú ý, ngành nghề kinh doanh chính đăng ký theo giấy phép của đơn vị này lại tập trung vào lĩnh vực in ấn và các dịch vụ liên quan đến in. Dù doanh nghiệp có sở hữu Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số 00082249 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp, cho phép thực hiện một số công tác như thi công điện mặt trời và lắp đặt thiết bị vào công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, nhưng năng lực cốt lõi vẫn là một dấu hỏi lớn. Việc một "tân binh" có sở trường in ấn được chỉ định thực hiện gói xây lắp hệ thống chiếu sáng công cộng cho 3 tổ dân phố đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ từ phía cơ quan quản lý và cộng đồng.

Góc nhìn chuyên gia và yêu cầu minh bạch

Phân tích dưới góc độ luật định, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Hình thức chỉ định thầu rút gọn được áp dụng cho các gói thầu xây lắp dưới 2 tỷ đồng thuộc dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai. Tuy nhiên, mục tiêu của Luật Đấu thầu 2023 không chỉ là tiến độ mà còn là tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Khi mức tiết kiệm chỉ mang tính tượng trưng, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư về việc lựa chọn nhà thầu và phương án thương thảo giá cần được làm rõ để đảm bảo quyền lợi của ngân sách nhà nước".

Dự án điện chiếu sáng các tuyến hẻm tại TDP Hòa Phước, Hòa Tiến, Mỹ Ca có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện hạ tầng và an ninh trật tự cho nhân dân địa phương. Với thời gian thực hiện ngắn chỉ trong 45 ngày, áp lực lên vai Công ty Tín Nghệ về mặt nhân lực, máy móc thiết bị chuyên dụng ngành điện và khả năng điều phối hiện trường là rất lớn.

Việc Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh những dữ liệu thực tế này là nhằm thực hiện tôn chỉ mục đích phổ biến kiến thức pháp luật và thực hiện vai trò giám sát của báo chí đối với các hoạt động sử dụng vốn đầu tư công. Tính minh bạch và khách quan trong công tác đấu thầu không chỉ giúp bảo vệ ngân sách mà còn tạo dựng niềm tin cho nhân dân địa phương vào các dự án hạ tầng dân sinh.