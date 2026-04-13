Công bố 67 sản phẩm thực phẩm chức năng giả của Công ty Herbitech

Từ khi hoạt động đến tháng 4/2025, nhằm thu lợi bất chính và thu hút khách hàng, Công ty Herbitech đã sản xuất 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả.

Bình Nguyên

Giám đốc Công ty Herbitech cùng 18 người bị đề nghị truy tố

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (Công ty Herbitech, trụ sở số 56, ngõ 144 phố Quan Nhân, phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội) và các đơn vị liên quan.

Cùng với đó, cơ quan điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đề nghị truy tố 19 bị can về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” theo các Điều 193, 221 và 324 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong đó, Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc công ty, bị đề nghị truy tố về cả 3 tội danh nêu trên; Trần Thị Huệ, nhân viên hỗ trợ điều hành, bị đề nghị truy tố về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sản phẩm của Công ty Herbitech/Ảnh nguồn tienphong.vn

Các bị can Phùng Thị Thu (phụ trách nghiên cứu phát triển sản phẩm), Nguyễn Thị Thanh (Trưởng phòng kiểm soát chất lượng), Sái Thị Thu (Trưởng phòng kế hoạch sản xuất - vật tư), cùng các nhân viên kiểm soát chất lượng gồm Nguyễn Thị Hẹn và Nguyễn Hoài Phương bị đề nghị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Nhóm bị can thuộc bộ phận kế toán gồm Vương Thị Hoa, Lê Thị Hồng Vân, Bùi Thị Thu Hà (kế toán trưởng/ phụ trách kế toán), cùng các nhân viên và người phụ trách mua hàng gồm Đoàn Thị Thu Hà, Dương Quang Khải, Đào Thị Nhị, Đào Thị Hương Hòa, Phạm Thị Hiền, Trần Thị Luận, Hoàng Thị Thu Hà, Lê Thị Hà và Phan Thị Thúy An bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết luận điều tra, từ khi đi vào hoạt động đến tháng 4/2025, nhằm mục đích thu lợi bất chính và thu hút khách hàng, Công ty Herbitech đã sản xuất, bán ra thị trường tổng cộng 67 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả.

Danh sách 67 sản phẩm là hàng giả

Danh sách 67 sản phẩm là hàng giả do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech gia công, sản xuất bán ra thị trường:

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kha Tử An Phế Đơn; Siro Ích Thanh Dafa Plus; Siro Hio Sinvin; Siro Thảo Mộc; Nutviokid New One; Antri Medstand; Siro Bromelain; MEDI-Proho MEC - IVY;

An Bee; Linh Phế An; Siro Bổ phế ULA; Siro Forteho; Ho ULA; Bổ Huyết An Kinh Sharvino; Viên Xoang Medstand; CORDATA; HoMP; SunBee NOSE; Siro bổ phế Bevithymo; Huyết Mộc Đan;

Hoạt huyết dưỡng não Mộc Khôi; Thymopath Gold; Bổ phổi Medstand Gold; Ngọc Dạ Linh; Liver Support; Dạ dày Mộc Khôi; SunBee Ăn ngon; Thanh nhiệt mát gan; Siro Kosea Liver Kid; Liver BON Kid HQC;

Siro At MatganTN; HEPA GREEN Kid; Bảo Can Linh; Hovimed Plus; Thanh Nhiệt Mát Gan ARGININ BABY; Dung dịch uống đại tràng Travigo; StomaxGel SyNo; Gastro Boost; SIRO HOPHE.

Thanh Nhiệt Mát Gan Liver Cool Premium; Viên bổ thận Menback; Bổ thận tiểu đêm Caremond; Viên tiểu đêm Sweet Dreams; Sâm nhung bổ thận Newmax; Bổ huyết điều kinh Hoàng Nhung; Tố Nữ ISAKIN SPA; Cecurin

Viên đại tràng Cotis Syncare Plus; Hoàng Bạch Khang; Viên uống bổ phổi Vidtox; Bingo; Bổ phế bướm bạc Apollo; MEDI KIDS; Náng Hoa Trắng EXTRA;

Viên tiểu đêm Medstand; Bổ huyết điều kinh Avita; Alpha GOLD; Hoạt Huyết; Bổ thận tiểu đêm Gold Dream; Siro Bebophe; Bổ phổi Vương đan Xuyên tâm liên; DRA GAN; RAMA - Bổ phổi; Viên uống bổ phổi Medilunga; Health Pro Đông Trùng Thảo; SYTOCHI; Ăn ngon Baby Shark.

Trước quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát đi thông báo đề nghị các tổ chức, cá nhân từng mua và sử dụng sản phẩm của Herbitech chủ động liên hệ để được hướng dẫn bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Vụ án được đánh giá là một trong những vụ sản xuất thực phẩm chức năng giả có quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, tổ chức chặt chẽ, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc siết chặt quản lý thị trường, kiểm soát chất lượng sản phẩm và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng.

TS.BS. Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, Phó Tổng thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tin vào các quảng cáo quá đà, không trích dẫn bằng chứng khoa học cụ thể. Người dùng ưu tiên sản phẩm có tem chống giả, mã QR truy xuất nguồn gốc. Tránh mua sản phẩm trôi nổi, rao bán qua mạng xã hội, livestream không có địa chỉ rõ ràng; đồng thời lưu lại tất cả các hóa đơn mua bán sản phẩm để đối soát trong trường hợp cần thiết.

Bạn đọc - Phản biện

Siết chặt trách nhiệm giải trình: Để thực phẩm bẩn không còn "đất sống" [Kỳ 3]

Từ Công điện của Thủ tướng đến thực tiễn, việc xác lập rõ trách nhiệm của từng khâu quản lý và huy động sự giám sát cộng đồng là chìa khóa then chốt.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sau hàng loạt sự cố từ vụ 184 học sinh trường Tiểu học Bình Quới Tây nhập viện đến vụ gần 300 tấn thịt lợn bệnh của Cường Phát, hệ thống quản lý Nhà nước đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng nâng cao tính tuân thủ. Công văn 2236/BYT-ATTP của Bộ Y tế yêu cầu các trường học phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể.

Hàng trăm học sinh trường Tiểu học Bình Quới Tây nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh Hữu Thông - Mai Oanh
Vụ gần 150 trẻ nhập viện do nghi ngộ độc tại TP HCM, Bộ Y tế vào cuộc

Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc khiến nhiều học sinh nhập viện tại TP HCM, xác định nguồn gốc thực phẩm.

Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc

Liên quan đến vụ việc 148 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (TP HCM) nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP HCM khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc.

