Bạn đọc

Công ty Môi trường TKV: Gói thầu hơn 12 tỷ, An Bình trúng “sát giá”

Chỉ một nhà thầu tham dự và trúng gói thầu hơn 12 tỷ đồng tại Công ty Môi trường - TKV với mức tiết kiệm chưa đến 50 triệu đồng, dấy lên băn khoăn về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Hải Đăng

Ngày 03/12/2025, Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV đã ký Quyết định số 3050/QĐ-MT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 05: Di chuyển, thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm biến áp 35/6kV Tây Khe Sim". Đây là gói thầu xây lắp chính thuộc dự án "Nâng cấp, di chuyển trạm biến áp 35kV Tây Khe Sim", được thực hiện tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh.

1-2445.jpg
Ảnh minh họa

Theo Quyết định này, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Tổng hợp An Bình (có địa chỉ tại Tổ 9, Khu 2, Phường Cửa Ông, Quảng Ninh).

Gói thầu này được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Tuy nhiên, theo Biên bản mở thầu ngày 29/10/2025, chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Tổng hợp An Bình nộp hồ sơ dự thầu. Việc thiếu vắng sự so kè về giá giữa các nhà thầu thường dẫn đến kết quả trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm không cao, và gói thầu này không phải là ngoại lệ.

Cụ thể, giá gói thầu được phê duyệt trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (theo Quyết định số 2310/QĐ-MT ngày 15/09/2025) là 12.491.593.761 đồng. Giá trúng thầu của Công ty An Bình là 12.443.255.724 đồng.

Như vậy, sau quá trình đấu thầu, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách (hoặc nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước) chỉ là 48.338.037 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp, chỉ đạt khoảng 0,38%. Con số này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về mục tiêu "hiệu quả kinh tế" trong đấu thầu, một trong những nguyên tắc cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Năng lực của Công ty An Bình ra sao?

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT (phần kỹ thuật) ngày 26/11/2025 của Tổ chuyên gia, Công ty An Bình đã vượt qua các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Tuy nhiên, nhìn lại dữ liệu hoạt động đấu thầu trong năm 2025, có thể thấy Công ty An Bình là một cái tên khá "nhẵn mặt" tại các gói thầu thuộc các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trước khi trúng gói thầu 12,4 tỷ đồng tại Công ty Môi trường - TKV, vào tháng 5/2025, Công ty An Bình được ghi nhận trúng một gói thầu lớn trị giá hơn 15,9 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin.

Cũng trong tháng 4/2025, nhà thầu này liên tiếp được xướng tên tại hai gói thầu khác. Cụ thể, ngày 25/04/2025, Công ty An Bình trúng "Gói thầu số 01: Củng cố chống sạt lở tuyến đường liên lạc mức +75 phía Đông Nam khai trường" do Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV làm chủ đầu tư, với giá trúng thầu là 568.539.215 đồng. Trước đó vài ngày, vào 21/04/2025, đơn vị này cũng trúng "Gói thầu số 02 - PD 2025: Thi công Phá dỡ Nhà làm việc 4 tầng" tại Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV, giá trị hơn 715 triệu đồng.

Việc trúng thầu liên tiếp các gói thầu xây lắp, di chuyển hạ tầng điện, phá dỡ công trình... cho thấy Công ty An Bình có mối quan hệ đối tác khá chặt chẽ với hệ sinh thái các doanh nghiệp ngành than tại Quảng Ninh. Tuy nhiên, điểm chung đáng chú ý ở nhiều gói thầu mà đơn vị này tham gia là tính cạnh tranh thường không cao, và tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu thường ở mức "nhỏ giọt".

Cần nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả đầu tư

Luật Đấu thầu năm 2023 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn nhấn mạnh yêu cầu về cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Việc một gói thầu có giá trị hơn 12 tỷ đồng nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu sát giá dự toán cho thấy mức độ thu hút nhà thầu của gói thầu này chưa cao. Điều này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân: Tính chất đặc thù của gói thầu, vị trí địa lý, hoặc các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu (E-HSMT).

Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc công khai thông tin đấu thầu nhằm khuyến khích sự tham gia rộng rãi của các nhà thầu, qua đó giúp chủ đầu tư lựa chọn được nhà thầu có năng lực tốt nhất với chi phí hợp lý nhất. Khi tỷ lệ tiết kiệm chỉ ở mức dưới 1%, mục tiêu tiết giảm chi phí đầu tư công và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cần được các cơ quan chức năng, đặc biệt là Công ty TNHH 1 Thành viên Môi trường - TKV xem xét, đánh giá lại một cách nghiêm túc trong các dự án tiếp theo.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

