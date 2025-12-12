Startup Mỹ bỏ AI nội địa, chọn mô hình Trung Quốc

Hà Nội

Số hóa

Mô hình AI mã nguồn mở Trung Quốc bất ngờ chiếm gần 30% thị phần toàn cầu, thu hút startup Mỹ.

Thiên Trang (TH)
Báo cáo mới cho thấy AI mã nguồn mở Trung Quốc đang tái định hình cục diện toàn cầu.
Từ 1% cuối năm 2024, thị phần đã tăng lên gần 30% trong năm 2025.
Các mô hình nổi bật gồm Qwen của Alibaba, DeepSeek V3 và Kimi K2 của Moonshot AI.
CEO Airbnb Brian Chesky chọn Qwen vì “nhanh và rẻ”, nhiều nhà đầu tư cũng chuyển sang Kimi K2.
Chi phí thấp là lý do lớn nhất, MiniMax M2 chỉ tốn 8% so với Claude Sonnet 4.5.
Qwen đã có hơn 170.000 mô hình phái sinh do cộng đồng phát triển.
Washington cảnh báo nguy cơ an ninh, đưa một số công ty Trung Quốc vào danh sách hạn chế.
Các chuyên gia nhận định cuộc đua AI đang chuyển sang song cực, Mỹ và Trung Quốc đối trọng ngang tầm.
