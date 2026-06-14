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Kho tri thức

Loài cây 'triệu đô' tạo nên mùi thơm đặc trưng của bát phở Việt

Giữa những cánh rừng vùng núi Đông Nam Á, có một loài cây cho ra thứ quả hình ngôi sao đã chinh phục ẩm thực thế giới vì mùi thơm khó cưỡng.

Thanh Bình (tổng hợp)

Cây hồi (Illicium verum) là một loài cây thường xanh thuộc họ Schisandraceae, có nguồn gốc từ khu vực nam Trung Quốc và bắc Việt Nam. Ở Việt Nam, cây hồi được trồng tập trung tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Lạng Sơn và Cao Bằng, nơi khí hậu mát mẻ cùng điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt giúp cây phát triển tốt và cho sản phẩm có chất lượng cao.

Ảnh: thegioicaytrong

Điều khiến cây hồi nổi tiếng chính là quả của nó. Quả hồi có hình dạng giống một ngôi sao từ sáu đến tám cánh, mỗi cánh chứa một hạt màu nâu bóng. Không chỉ đẹp mắt, quả hồi còn tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, ấm áp và dễ nhận biết nhờ chứa hàm lượng cao hợp chất anethole – thành phần tạo nên hương thơm đặc trưng tương tự cam thảo. Sau khi chín và được phơi khô, quả hồi trở thành một gia vị thượng hạng với ứng dụng phong phú trong ẩm thực của nhiều nền văn hóa.

Ảnh: unimall

Tại Việt Nam, hương vị của phở bò truyền thống sẽ khó có thể trọn vẹn nếu thiếu vài cánh hồi trong nồi nước dùng. Ở Trung Quốc, hồi là thành phần quen thuộc trong ngũ vị hương. Nhiều món hầm, món quay và các loại trà thảo mộc trên khắp thế giới cũng sử dụng hồi để tạo chiều sâu hương vị.

Bên cạnh giá trị ẩm thực, cây hồi còn có ý nghĩa kinh tế lớn. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu hồi hàng đầu thế giới. Tinh dầu hồi được chiết xuất từ quả và lá hồi là nguyên liệu quan trọng trong ngành công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm. Đặc biệt, axit shikimic có trong quả hồi từng được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất thuốc kháng virus oseltamivir, nổi tiếng với tên thương mại Tamiflu.

Ảnh: nhathuocankhang

Cây hồi có tuổi thọ khá cao, có thể cho thu hoạch trong nhiều thập kỷ. Một cây trưởng thành thường mất khoảng 6–8 năm mới bắt đầu cho quả, nhưng sau đó có thể duy trì năng suất ổn định trong thời gian dài. Mỗi mùa thu hoạch, những quả hồi được hái thủ công rồi đem phơi nắng cho đến khi khô hoàn toàn.

Ngày nay, khi nhìn những cánh hồi nổi trên bát phở nóng hay xuất hiện trong các món ăn phương Tây, ít ai biết rằng đằng sau thứ gia vị nhỏ bé ấy là cả một câu chuyện về những khu rừng miền núi, truyền thống canh tác lâu đời và hành trình vươn ra thị trường toàn cầu của một loài cây đặc biệt. Với hương thơm độc đáo và giá trị kinh tế cao, cây hồi xứng đáng được xem là một trong những “ngôi sao” thực sự của thế giới gia vị.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Cây hồi và đặc điểm nhận dạng #Vai trò trong ẩm thực Việt Nam #Ý nghĩa kinh tế của cây hồi #Ứng dụng của tinh dầu hồi #Nguồn gốc và truyền thống canh tác

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