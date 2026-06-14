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Kho tri thức

Bí mật thiên văn thú vị đằng sau vùng hình thành sao LMC-N79

Các ngôi sao từng ra đời như thế nào trong vũ trụ sơ khai? Hình ảnh mới về vùng hình thành sao LMC-N79 mang đến một góc nhìn mới mẻ để lý giải.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

Vùng hình thành sao LMC-N79 nằm ở vùng tây nam của thiên hà H II thuộc Đám mây Magellan Lớn (LMC) trong Dải Ngân hà. Đây là một vùng hydro nguyên tử liên sao bị ion hóa, trải rộng khoảng 1.630 năm ánh sáng.

Dựa trên những quan sát hiện tại của các nhà thiên văn học, vùng hình thành sao LMC-N79 có thể được coi là phiên bản trẻ hơn của Tinh vân Nhện, với "tỷ lệ hình thành sao" gấp đôi so với Tinh vân Nhện trong suốt 500.000 năm qua.

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Vùng hình thành sao LMC-N79 nằm ở vùng tây nam của thiên hà H II thuộc Đám mây Magellan Lớn (LMC) trong Dải Ngân hà. Ảnh: @NASA.

Được chụp bởi thiết bị hồng ngoại tầm trung (MIRI) của kính viễn vọng không gian James Webb, bức ảnh mới cho thấy vùng hình thành sao LMC-N79 chứa ba đám mây phân tử khổng lồ, cùng một loạt các tia nhiễu xạ bao quanh sáng rực.

Bằng cách sử dụng các bước sóng ánh sáng dài hơn từ MIRI, các nhà thiên văn học cũng đã chụp được hình ảnh của khí và bụi phát sáng trong vùng hình thành sao LMC-N79, hé lộ những gì nằm sâu bên trong cấu trúc thiên thể.

Trong ảnh, có một ngôi sao trẻ sáng rực nằm trong vùng hình thành sao LMC-N79 đầy màu sắc. Ngôi sao có thể được nhận dạng là điểm sáng nhất trong hình ảnh, được bao quanh bởi sáu vệt sáng lớn cắt ngang hình ảnh. Một số điểm sáng khác cũng có thể được nhìn thấy trong các đám mây, được thể hiện rất chi tiết dưới dạng các lớp vệt sáng đầy màu sắc.

Một trong những lý do chính khiến các nhà thiên văn học quan tâm đến vùng hình thành sao LMC-N79 là bởi vì bằng cách quan sát nó, họ có thể mô phỏng và suy đoán về sự hình thành nhanh chóng của các ngôi sao trong vũ trụ sơ khai (cách đây hàng tỷ năm theo lý thuyết Vụ nổ lớn Big Bang).

Hiện tại, trong số các vùng hình thành sao trong Dải Ngân hà được con người khám phá, không vùng nào có thể hình thành sao nhanh như vùng hình thành sao LMC-N79, và thành phần hóa học của LMC-N79 cũng rất khác biệt. Nó là nơi hạ sinh ra các ngôi sao có khối lượng gấp 10.000 đến 100.000 lần khối lượng của Mặt trời.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
#vùng hình thành sao LMC-N79 #ngôi sao #thiên hà #tinh vân #mặt trời

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