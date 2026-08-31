Công trường đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh nhộn nhịp dịp 2/9

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, dù đang trong những ngày của kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 nhưng tại khu vực phường Tuần Châu, Quảng Ninh, công trường dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh vẫn duy trì hoạt động nhộn nhịp. Các tốp công nhân với hàng trăm người được bố trí làm việc theo từng hạng mục, tranh thủ thời gian để triển khai các phần việc theo kế hoạch.

Được biết dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Dự án đi qua 4 địa phương: Hà Nội-Bắc Ninh-Hải Phòng-Quảng Ninh với chiều dài 120,2km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ tối đa lên tới 350km/giờ, riêng đoạn qua Hà Nội có tốc độ tối đa 120km/giờ. Dự án dự kiến sẽ sử dụng thế hệ tàu cao tốc mới nhất, hiện đại nhất cùng hệ thống thông tin, tín hiệu, trang thiết bị cao cấp hàng đầu thế giới do Siemens Mobility (Đức) cung cấp và sẽ từng bước chuyển giao công nghệ cho VinSpeed trong quá trình vận hành.

Điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long (Khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh).

Tuyến sẽ đi qua 3 ga trung chuyển là Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh) và có 1 Depot đặt tại ga cuối Hạ Long.

Theo ghi nhận của phóng viên tại phường Tuần Châu, trong dịp Quốc khánh, khi phần lớn người lao động có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, những công nhân được phân công làm việc tại công trường vẫn phải duy trì nhịp độ lao động theo kế hoạch.

Mỗi tốp đảm nhiệm một phần việc khác nhau. Người vận hành máy móc, người kiểm tra, xử lý các hạng mục kỹ thuật; các nhóm công nhân phối hợp để từng phần việc được triển khai liên tục, hạn chế thời gian chờ đợi.

Việc công trường vẫn duy trì hoạt động trong kỳ nghỉ lễ cũng phần nào cho thấy áp lực tiến độ của một dự án có quy mô đặc biệt lớn.

Theo kế hoạch, dự án sẽ dự kiến hoàn thành và chính thức đi vào vận hành trong năm 2028, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Quảng Ninh xuống 5-7 lần, từ hơn 2 tiếng chỉ còn khoảng 23 phút.

Tại khu vực thi công, công nhân phối hợp với máy móc để thực hiện các công việc từ chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật liệu đến thi công kết cấu. Những chuyến xe chở vật liệu liên tục ra vào công trường. Không khí lao động khẩn trương giữa ngày lễ tạo nên một hình ảnh đặc biệt tại công trường dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.