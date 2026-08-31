Công trường đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh nhộn nhịp dịp 2/9
Dù kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, công trường dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh tại phường Tuần Châu vẫn nhộn nhịp.
Theo Vũ Ngọc Tân/nguoiduatin
Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, dù đang trong những ngày của kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 nhưng tại khu vực phường Tuần Châu, Quảng Ninh, công trường dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh vẫn duy trì hoạt động nhộn nhịp. Các tốp công nhân với hàng trăm người được bố trí làm việc theo từng hạng mục, tranh thủ thời gian để triển khai các phần việc theo kế hoạch.
Được biết dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).