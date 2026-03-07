Hà Nội

Xã hội

Xe đầu kéo va chạm xe máy, 2 người tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tuyến tránh quốc lộ 1A đoạn qua địa phận phường Sông Trí (Hà Tĩnh), khiến 2 người tử vong.

Hạo Nhiên

Khoảng 14h30' ngày 7/3, xe đầu kéo mang BKS Lào UN – 4573 kéo theo rơ-móoc mang BKS UN - 2118 di chuyển trên tuyến tránh quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

Khi tới Km575+200 thuộc địa phận phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy di chuyển theo hướng ngược lại.

tai-nan-2-nguoi-chet.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến khiến 2 người phụ nữ đi trên xe máy tử vong. Bước đầu xác định danh tính nạn nhân là N.T.L. (SN 1980, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), người còn lại tên Kh. (chưa rõ năm sinh).

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt ở hiện trường phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp điều tra làm rõ vụ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bài liên quan

Xã hội

Có thể khởi tố hình sự tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Theo luật sư, với hậu quả một người tử vong và nhiều người bị thương, hư hỏng nghiêm trọng về tài sản như vậy nên cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 7/3, Công an TP Hà Nội cho biết đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh, phường Yên Hoà. Theo điều tra, khoảng 18h49 ngày 6/3, ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1960; thường trú tại phường Yên Hoà, TP Hà Nội) điều khiển xe ô tô BKS 30A - 53689 lưu thông trên đường Nguyễn Chánh (hướng đi Trần Duy Hưng). Khi đến trước khu vực chung cư Nam Trung Yên, do không làm chủ được tay lái, xe ô tô của ông Sáu đã va chạm liên hoàn vào 6 xe ô tô và 4 xe mô tô. Hậu quả: 1 người tử vong, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

download.png
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại Quảng Ngãi

Xe đầu kéo mắc kẹt tại đường giao nhau bị tàu SE 8 tông ngang khiến cả 2 tài xế bị thương.

Tối ngày 6/3, một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu lửa và xe đầu kéo xảy ra tại địa bàn xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Bí thư Đảng ủy xã Vệ Giang (tỉnh Quảng Ngãi) bà Nguyễn Thị Tuyết Hà xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ tai nạn giữa tàu SE8 và xe tải khiến 2 tài xế bị thương.

Xem chi tiết

Xã hội

Hai người tử vong trong ngày mùng 5 Tết do tai nạn giao thông ở Quảng Trị

Trên tuyến Quốc lộ 12A (Quảng Trị) liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến nhiều người thương vong.

Khoảng 11h20 ngày 21/2, tại Km12 Quốc lộ 12A, ô tô 7 chỗ mang BKS 73A-314.xx do ông T.T.L. (SN 1973, trú thôn Kim Sơn, xã Đồng Lê) điều khiển đã va chạm với xe máy BKS 73E1-453.xx do anh N.V.Ph. (SN 1994, trú thôn Chợ Cuồi, xã Tuyên Hóa) cầm lái, lưu thông theo hướng ngược lại.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe máy ngoài anh Ph. còn có 3 người gồm cháu Phạm Bình A. (SN 2019), cháu Phạm Hoài A. (SN 2016) và bà Hoàng Thị Ch. (SN 1966), cùng trú tại thôn Chợ Cuồi, xã Tuyên Hóa.

Xem chi tiết

