Xe đầu kéo va chạm xe máy, 2 người tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tuyến tránh quốc lộ 1A đoạn qua địa phận phường Sông Trí (Hà Tĩnh), khiến 2 người tử vong.

Khoảng 14h30' ngày 7/3, xe đầu kéo mang BKS Lào UN – 4573 kéo theo rơ-móoc mang BKS UN - 2118 di chuyển trên tuyến tránh quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

Khi tới Km575+200 thuộc địa phận phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy di chuyển theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến khiến 2 người phụ nữ đi trên xe máy tử vong. Bước đầu xác định danh tính nạn nhân là N.T.L. (SN 1980, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), người còn lại tên Kh. (chưa rõ năm sinh).

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt ở hiện trường phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp điều tra làm rõ vụ nguyên nhân vụ tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo: