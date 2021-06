Soi từng góc cạnh “chiến binh” robot khử khuẩn trong tâm dịch Bắc Giang

Robot khử khuẩn là một trong những sản phẩm mang tính công nghệ cao và ứng dụng trực tiếp trong việc phòng, chống dịch COVID-19 do các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa, Công ty Cổ phần Phenikaa-X, Trường Đại học Phenikaa nghiên cứu và phát triển. ThS Khổng Minh, Trường Đại học Phenikaa, người trực tiếp phát triển robot khử khuẩn cho biết, từ năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát lần đầu tiên tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã bắt tay chế tạo robot khử khuẩn với mục đích phục vụ phun khử khuẩn trong bệnh viện, tòa nhà, khu vực cách ly. Tháng 5/2020, robot được hoàn thiện. Khi dịch bùng phát tại Bắc Giang, với sự góp ý trực tiếp của chính các y bác sỹ từ tâm dịch, các nhà khoa học đã quyết định điều chỉnh và nâng cấp robot khử khuẩn để phù hợp với điều kiện thực tế tại tâm dịch. Robot khử khuẩn Phenikaa tích hợp hệ thống đèn UVC khử khuẩn 3 chiều: vùng không gian phía trên, vùng không gian xung quanh, vùng nền nhà. Hệ thống đảm bảo khử khuẩn tối đa không gian robot đi qua. Đặc biệt, đèn UVC có thể chiếu vào các bề mặt nhỏ, nhọn, vốn là những bề mặt rất khó để lau rửa theo cách vệ sinh truyền thống. Robot sử dụng công nghệ dẫn đường từ trường. Robot sẽ chạy cùng với đèn UVC khử khuẩn theo đường line từ được dán sẵn. Line từ là một loại băng dính từ dùng để dẫn đường cho cảm biến từ tính được gắn trên robot. Công nghệ dẫn đường từ trường này khá phổ biến và có độ tin cậy cao trong các nhà máy công nghiệp. Vì bệnh viện cần một thiết bị làm việc an toàn, ổn định nên công nghệ dẫn đường từ trường là giải pháp tối ưu nhất. Ngoài ra, robot còn được trang bị một máy quét laser TIM320 được nhập khẩu trực tiếp từ Đức để phát hiện vật cản và người khu vực trước robot nhằm tránh đâm và tắt đèn UVC nhằm đảm bảo an toàn cho người và robot. Vỏ robot cũng được thiết kế nhẵn, không có góc cạnh. Thiết kế này giúp tránh cho robot trở thành nguồn bám vi khuẩn, virus và dễ dàng trong việc vệ sinh. Với khả năng linh động, có thể điều khiển từ xa hoặc lập trình sẵn cho một cung đường khử khuẩn nhất định, robot sẽ giúp triệt tiêu vi khuẩn, giảm bớt việc lây lan dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho các y bác sỹ, bệnh nhân… Ngày 2/6, robot khử khuẩn Phenikaa cùng các tài liệu hướng dẫn đi kèm đã có mặt tại Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang nhằm hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch COVID-19. Đội ngũ bác sĩ có thể sử dụng được ngay sau một vài thao tác hướng dẫn. ThS Khổng Minh cho biết, đặt tại Bệnh viện Dã chiến Số 2 Bắc Giang, "Chiến binh" khử khuẩn Phenikaa dùng ánh sáng UVC ở bước sóng 256 nm giúp phá hủy ADN của virus, vi khuẩn, nấm mốc, nhiều mầm bệnh khác trong không khí hoặc bề mặt mà chúng ta hay chạm vào. Ngoài ra, khi robot được bật chế độ phun Cloramin B chất diệt khuẩn tự động, phun tiêu diệt virus trong bán kính 2m chỉ mất 60 giây. Chế độ này đảm bảo an toàn cho thức ăn, vật dụng và sức khỏe người xung quanh. Robot có thể chạy liên tục 6h đồng hồ, sau 3-5 tiếng sạc pin, robot lại hoạt động bình thường. Các thao tác vận hành cũng khá đơn giản. ThS Khổng Minh khẳng định, sự có mặt của robot khử khuẩn Phenikaa sẽ giúp giảm bớt khối lượng công việc cho các nhân viên y tế, hơn nữa còn giúp ngăn ngừa, giảm lây lan cũng như đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ y tế trong công tác phòng chống dịch. Dự kiến, một modul khác của robot là vận chuyển nhu yếu phẩm sẽ được đưa tới Bắc Giang trong thời gian tới. Modul này khi tích hợp sẽ giúp robot có khả năng mang tới 200kg hàng hóa từ đó giúp giảm bớt khối lượng công việc cho các nhân viên y tế, đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ y tế trong công tác phòng chống dịch. “Bài tuyên truyền thực hiện Nghị định 84/NQ-Cp ngày 29/5/2020 của Chính phủ”. Mời độc giả xem video:Sớm ban hành quy chế quản lý quỹ vắc xin. Nguồn: THDT.

Robot khử khuẩn là một trong những sản phẩm mang tính công nghệ cao và ứng dụng trực tiếp trong việc phòng, chống dịch COVID-19 do các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa, Công ty Cổ phần Phenikaa-X, Trường Đại học Phenikaa nghiên cứu và phát triển. ThS Khổng Minh, Trường Đại học Phenikaa, người trực tiếp phát triển robot khử khuẩn cho biết, từ năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát lần đầu tiên tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã bắt tay chế tạo robot khử khuẩn với mục đích phục vụ phun khử khuẩn trong bệnh viện, tòa nhà, khu vực cách ly. Tháng 5/2020, robot được hoàn thiện. Khi dịch bùng phát tại Bắc Giang, với sự góp ý trực tiếp của chính các y bác sỹ từ tâm dịch, các nhà khoa học đã quyết định điều chỉnh và nâng cấp robot khử khuẩn để phù hợp với điều kiện thực tế tại tâm dịch. Robot khử khuẩn Phenikaa tích hợp hệ thống đèn UVC khử khuẩn 3 chiều: vùng không gian phía trên, vùng không gian xung quanh, vùng nền nhà. Hệ thống đảm bảo khử khuẩn tối đa không gian robot đi qua. Đặc biệt, đèn UVC có thể chiếu vào các bề mặt nhỏ, nhọn, vốn là những bề mặt rất khó để lau rửa theo cách vệ sinh truyền thống. Robot sử dụng công nghệ dẫn đường từ trường. Robot sẽ chạy cùng với đèn UVC khử khuẩn theo đường line từ được dán sẵn. Line từ là một loại băng dính từ dùng để dẫn đường cho cảm biến từ tính được gắn trên robot. Công nghệ dẫn đường từ trường này khá phổ biến và có độ tin cậy cao trong các nhà máy công nghiệp. Vì bệnh viện cần một thiết bị làm việc an toàn, ổn định nên công nghệ dẫn đường từ trường là giải pháp tối ưu nhất. Ngoài ra, robot còn được trang bị một máy quét laser TIM320 được nhập khẩu trực tiếp từ Đức để phát hiện vật cản và người khu vực trước robot nhằm tránh đâm và tắt đèn UVC nhằm đảm bảo an toàn cho người và robot. Vỏ robot cũng được thiết kế nhẵn, không có góc cạnh. Thiết kế này giúp tránh cho robot trở thành nguồn bám vi khuẩn, virus và dễ dàng trong việc vệ sinh. Với khả năng linh động, có thể điều khiển từ xa hoặc lập trình sẵn cho một cung đường khử khuẩn nhất định, robot sẽ giúp triệt tiêu vi khuẩn, giảm bớt việc lây lan dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho các y bác sỹ, bệnh nhân… Ngày 2/6, robot khử khuẩn Phenikaa cùng các tài liệu hướng dẫn đi kèm đã có mặt tại Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang nhằm hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch COVID-19. Đội ngũ bác sĩ có thể sử dụng được ngay sau một vài thao tác hướng dẫn. ThS Khổng Minh cho biết, đặt tại Bệnh viện Dã chiến Số 2 Bắc Giang, "Chiến binh" khử khuẩn Phenikaa dùng ánh sáng UVC ở bước sóng 256 nm giúp phá hủy ADN của virus, vi khuẩn, nấm mốc, nhiều mầm bệnh khác trong không khí hoặc bề mặt mà chúng ta hay chạm vào. Ngoài ra, khi robot được bật chế độ phun Cloramin B chất diệt khuẩn tự động, phun tiêu diệt virus trong bán kính 2m chỉ mất 60 giây. Chế độ này đảm bảo an toàn cho thức ăn, vật dụng và sức khỏe người xung quanh. Robot có thể chạy liên tục 6h đồng hồ, sau 3-5 tiếng sạc pin, robot lại hoạt động bình thường. Các thao tác vận hành cũng khá đơn giản. ThS Khổng Minh khẳng định, sự có mặt của robot khử khuẩn Phenikaa sẽ giúp giảm bớt khối lượng công việc cho các nhân viên y tế, hơn nữa còn giúp ngăn ngừa, giảm lây lan cũng như đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ y tế trong công tác phòng chống dịch. Dự kiến, một modul khác của robot là vận chuyển nhu yếu phẩm sẽ được đưa tới Bắc Giang trong thời gian tới. Modul này khi tích hợp sẽ giúp robot có khả năng mang tới 200kg hàng hóa từ đó giúp giảm bớt khối lượng công việc cho các nhân viên y tế, đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ y tế trong công tác phòng chống dịch. “Bài tuyên truyền thực hiện Nghị định 84/NQ-Cp ngày 29/5/2020 của Chính phủ”. Mời độc giả xem video:Sớm ban hành quy chế quản lý quỹ vắc xin. Nguồn: THDT.