Samsung nói gì về sự ra mắt của Galaxy S11 ngay sau Tết?

Samsung vừa mới chính thức xác nhận rằng sự kiện ra mắt Galaxy S11 sẽ diễn ra vào ngày 11/2 tới đây.

Thông báo được đăng trên trang Twitter chính thức của Samsung Mobile với dòng mô tả: “Say hello to a whole new Galaxy”, hứa hẹn chiếc smartphone flagship tiếp theo của Samsung sẽ mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới của dòng sản phẩm Galaxy.

Điều thú vị là trong đoạn video teaser của sự kiện Unpacked này, Samsung đã ẩn ý việc ra mắt hai thiết bị hoàn toàn mới. Theo những thông tin rò rỉ trước đây, Samsung có thể ra mắt đồng thời Galaxy S11 và Galaxy Fold 2 , chiếc smartphone màn hình gập tiếp theo với thiết kế mới.

Thông điệp ẩn ý của Samsung trong đoạn video teaser đã được cộng đồng mạng giải mã. Và nó có vẻ khá thuyết phục. Galaxy S11 sẽ có cụm camera sau hình chữ nhật khá lớn, giống với iPhone 11 hay Pixel 4. Trong khi đó, Galaxy Fold 2 khi gập lại sẽ có hình vuông và khá nhỏ gọn.

Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa thể biết được rằng Samsung sẽ đặt tên chiếc smartphone Galaxy tiếp theo như thế nào. Có thể là Galaxy S11 như truyền thống, nhưng theo những tin đồn trước đây thì Samsung có thể thay thế bằng cái tên Galaxy S20.

Galaxy S20 có vẻ sẽ là một cái tên mới mẻ, hấp dẫn và mang nhiều ý nghĩa hơn. Khi chúng ta đã bước sang một thập kỷ mới, và sẵn sàng để chào đón một thế hệ Galaxy hoàn toàn mới.

Sự kiện Unpacked sẽ được tổ chức tại San Francisco và phát sóng trực tiếp trên trang web chính thức của Samsung.