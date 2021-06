Những phiên bản màu sắc rực rỡ của iPhone 13 sắp ra mắt

Người dùng vẫn có lựa chọn truyền thống với màu xám và vàng trên iPhone 13. Tuy nhiên, màu Graphite (xám than chì) khả năng cao sẽ được Apple điều chỉnh thành màu đen mờ (matte black) vốn từng xuất hiện trên iPhone 7 và iPhone 7 Plus năm 2016. Theo thông tin được báo cáo trước đây, tùy chọn này sẽ có màu đen viền và có lớp hoàn thiện mờ. Các mẫu Pro cũng được đồn đại sẽ có lớp phủ thép không gỉ mới để giảm vết ố và dấu vân tay. Được biết, Apple luôn cung cấp iPhone màu đen hoặc gần như đen, nhưng công ty chưa bao giờ bán một mẫu Pro đen mờ thuần túy trước đây. Bên cạnh đó, Apple được cho là đang thử nghiệm tùy chọn màu vàng thành vàng đồng trên iPhone 13. Vỏ máy có thể được Apple chế tạo từ thép không gỉ, hạn chế tình trạng bám vân tay. Màu tiếp theo được cho sẽ xuất hiện trên iPhone 13 là màu vàng cam vô cùng nổi bật. Theo nhận định nhiều chuyên gia phân tích thị trường, màu cam này khá thú vị so với các màu trước đó của iPhone. Nhiều nguồn tin đặt tên cho tùy chọn màu này là Tango Mango. Đúng như tên gọi của nó, concept màu đặc biệt của iPhone 13 này khoác lên mình màu cam đỏ của trái xoài chín. Cùng với đó là sự kết hợp giữa mặt lưng kính bóng và khung nhôm nhám, tất cả tạo nên một tổng thể "lạ" nhưng cuốn hút khó tả. Màu sắc tiếp theo khiến dân tình "đứng ngồi không yên" là hồng với tên gọi Rose Pink. Trên thực tế, dòng iPhone 7 và iPhone 8 trước đó cũng đã từng xuất hiện màu vàng hồng vô cùng đẹp mắt. Tất nhiên, mẫu máy này sau đó rất ăn khách, đặc biệt được các cô gái ưa chuộng. Vậy nên việc Apple ra mắt màu Rose Pink cho iPhone 13 và iPhone 13 Pro Max là điều dễ hiểu và khiến nhiều người thích thú. Sau khi phát cuồng về iPhone 13 màu hồng, các iFan lại thêm "rụng tim" với phiên bản màu tím độc lạ. Trước đó, màu tím đã được Apple trình làng lần đầu tiên trên dòng iPhone 11, sau đó là dòng iPhone 12 vào tháng 4/2021. Màu tím mới trên iPhone 13 có thiên hướng giống với màu tím trên dòng iPhone 11 hơn vì tông màu nhạt hơn so với màu tím trên dòng iPhone 12. Đây cũng là màu tím được nhiều người ưa chuộng hơn. Mời các bạn xem video: Các điểm nhấn đáng chú ý từ sự kiện iPhone mới của Apple. Nguồn: VTV

