Những hé lộ cho thấy iPhone 13 sẽ không được chào đời

Còn tới nửa năm nữa Apple mới ra mắt iPhone thế hệ mới nhưng những đồn đoán về thiết kế của nó vẫn khiến giới công nghệ sôi sục. Trước đó, nhiều người cho rằng chiếc iPhone thế hệ mới được giới thiệu trong năm 2021 là iPhone 13. Tuy nhiên, thiết bị này có thể sẽ được gọi là iPhone 12S. Tuy nhiên con số 13 được cho là không may mắn. Không có một bằng chứng nào cho thấy số 13 đem lại sự không may mắn nhưng các nhà tâm lý học chỉ ra có một hội chứng "sợ số 13" xuất hiện trên toàn cầu. Apple có thể vì chiều khách hàng mà bỏ qua số "13" cho thế hệ iPhone tiếp theo. Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng Apple coi đây là một bản nâng cấp cho mẫu hiện có và không nhất thiết phải là một sản phẩm hoàn toàn mới. Tim Cook và các giám đốc điều hành khác có thể có chung quan điểm về số 13, vì vậy họ đã tính đến việc bỏ qua iPhone 13. Nói cách khác, không những iPhone 13 sẽ không ra mắt trong năm nay mà còn có khả năng nó sẽ không ra mắt. Một bài báo của Bloomberg hồi tháng 1, dẫn lời kỹ sư Apple, khẳng định chỉ có một vài thay đổi nhỏ được đưa ra cho iPhone 2021, đồng nghĩa nó chỉ xứng đáng là phiên bản "S". Apple từng có tiền lệ bỏ qua một vài con số khi đặt tên cho iPhone. Chẳng hạn, năm 2016 hãng ra mắt iPhone 7. Đến năm tiếp theo là iPhone 8, 8 Plus và iPhone X - phiên bản đặc biệt kỷ niệm 10 năm iPhone ra đời. Người ta hoàn toàn không thấy sự xuất hiện của iPhone 9. Nguyên do bởi vì đối với iPhone X, Apple cũng sử dụng chữ X và đọc là "iPhone ten", nhằm hợp logic với kỷ niệm 10 năm iPhone. Do đó, tên gọi "iPhone 9" không phù hợp với mục đích này. Tuy nhiên, các fan của táo khuyết cũng có cách nhìn nhận của riêng mình. Nhiều người dùng Twitter lý giải bằng câu "seven ate nine" (số 7 đã ăn mất số 9). Trò chơi chữ này được ủng hộ nhiệt liệt bởi câu "seven ate nine" có cách phát âm giống với "seven eight nine" (bảy tám chín). Do đó, nếu Apple bỏ qua iPhone 13 để ra mắt một chiếc iPhone 14 đặc biệt nào cũng không phải việc bất ngờ. Chiếc iPhone đặc biệt đó có thể là phiên bản iPhone màn hình gập mà nhiều người đồn đoán gần đây.

