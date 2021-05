Khó ngờ Hoa hậu hoàn vũ gây hấn Khánh Vân cày game xuyên đêm

Hoa hậu Pia Wurtzbach đang nằm trong tầm ngắm của fan Việt khi đăng dòng trạng thái được cho là động chạm đến Khánh Vân và người hâm mộ Việt. Cụ thể hoa hậu Philippines viết: "Chẳng lẽ Việt Nam có nhiều người hâm mộ sắc đẹp hơn cả Philippines sao?". Dân mạng Philippines cũng cho rằng Rabiya Mateo (đại diện Philippines) mới là người thắng giải vote, nhưng do cô điểm cao và vào top bằng thực lực nên nhường lại cho người đứng thứ 2, đó là Việt Nam. Trước đó, Pia Wurtzbach cũng từng là tâm điểm của cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới Hoa hậu Hoàn vũ 2015 khi xảy ra sự cố "trao nhầm" vương miện của MC Steve Harvey. Dân mạng Việt Nam cũng đào được thông tin vô cùng thú vị liên quan đến hoa hậu này. Cụ thể, Pia Wurtzbach đăng tải bức ảnh đang chơi tựa game Dota 2 lên Instagram cá nhân với dòng trạng thái "Có một kiểu chơi Dota buổi đêm". Kèm theo đó là bức ảnh chụp màn hình hiển thị giao diện chính của Dota 2 trên Macbook 2017, ngay lập tức hoa hậu Pia Wurtzbach gây “bão” trong cộng đồng game thủ. Pia Wurtzbach cũng không giấu việc cô có niềm đam mê với những trò chơi điện tử, người đẹp từng chơi Pokemon Go trên đường phố tại Mỹ. Cô cũng chia sẻ trên fanpage rằng Final Fantasy VIII và Kingdom Hearts là những tựa game yêu thích. Hoa hậu Pia Wurtzbach con vô cùng tự hào khi khoe cô đã "phá đảo" Kingdom Hearts mà không cần nhờ đến bất cứ sự hỗ trợ nào từ "phần mềm thứ ba". Game Dota 2 chính thức trình làng vào ngày 9/7/2013 do Valve Corporation phát hành, sau đó nó đã tạo ra cơn sốt và được game thủ trên toàn thế giới yêu thích. Đây cũng là tựa game có giải đấu The International với tiền thưởng lớn nhất trong tất cả các bộ môn esport hai năm liên tiếp là 2019 và 2020, tổng giá trị lên tới 40 triệu USD. Mặc dù thông tin tài khoản Dota 2 không được Pia Wurtzbach chia sẻ nhưng hành động này của cô cũng thu hút vô số lời bình luận, đặc biệt có tới hơn 2.500 lượt upvotes trên diễn đàn Reddit. Trước khi trở thành Hoa hậu hoàn vũ 2015, Pia đang là một diễn viên, người mẫu, MC tại Philippines. Chiếc vương miện này giúp cô dễ dàng tấn công thị trường quốc tế. Người đẹp đã thường xuyên góp mặt tại nhiều sự kiện và xuất hiện trên các phương tiện truyền thông suốt một thời gian dài sau cuộc thi. Tuy nhiên, dù là hoa hậu giữ vị trí xinh đẹp và tài năng nhất thế giới nhưng cô nàng cũng không thoát khỏi niềm đam mê với game. Mời các bạn xem video: Top 10 nữ game thủ Liên Minh Huyền Thoại xinh đẹp nhất Việt Nam

