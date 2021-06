Biến nhựa thành kem vani: tưởng vô lý nhưng "cực" chân thực

Các nhà khoa học tại Đại học Edinburgh, Scotland vừa tìm ra cách biến nhựa thành vanillin - thành phần tạo nên vanilla (vani) - bằng vi khuẩn E. coli. Thay vì sử dụng vanillin tự nhiên, trong tương lai ta có thể chế xuất vanillin nhân tạo từ chai nhựa nhằm tạo mùi hương vani cho thực phẩm ví dụ như làm kem. Vanillin, hợp chất mang hầu hết mùi và vị của vani, có thể được chiết xuất tự nhiên từ đậu vani hoặc được làm tổng hợp. Khoảng 85% vanillin hiện được tạo ra từ các hóa chất lấy từ nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, do nhu cầu về vanillin ngày càng cao, vượt quá nguồn cung cấp từ đậu vani, vì vậy các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp sản xuất vanillin tổng hợp. Các nhà nghiên cứu cố tìm cách tạo ra vanillin nhân tạo bởi lẽ nó sẽ được sử dụng rất rộng rãi, và đây là cách tuyệt vời để thể hiện tiềm năng của sử dụng nhựa làm nguyên liệu thô trong công nghiệp. Quá trình xử lý nhựa thành vanilin bắt đầu bằng việc phân rã polyethylene terephthalate, hay còn gọi là nhựa PET, thành axit terephthalic và etilen glycol. Axit terephthalic và vanilin có thành phần hóa học rất giống nhau và vi khuẩn được thiết kế chỉ cần thực hiện những thay đổi nhỏ đối với số lượng hydro và oxy được liên kết với cùng một xương cacbon. Sau đó, các nhà nghiên cứu sẽ trộn vi khuẩn biến đổi gene với axit terephthalic và giữ chúng ở nhiệt độ 98,6 độ F (37 độ C) trong một ngày. Khoảng 79% axit terephthalic sau đó chuyển thành vanilin. Tuy nhiên, vẫn cần thêm nhiều cuộc nghiên cứu nữa để xác định độ an toàn của thứ vani nhân tạo này, liệu nó có an toàn cho người dùng không. Tiếp theo đó sẽ là tối ưu quá dây chuyền sản xuất, và tìm cơ hội thương mại hóa vani có nguồn gốc rác nhựa. Nhu cầu sử dụng vani tăng mạnh trong những năm trở lại đây. Năm 2018, thị trường vani toàn cầu được định giá 510 triệu USD, và dự kiến con số sẽ chạm mốc 735 triệu USD vào năm 2026. Cùng lúc đó, rác thải nhựa tiếp tục tăng với tốc độ chóng mặt. Nếu thành công biến chúng thành hương liệu vani, chúng ta sẽ giải quyết được hai vẫn đề cùng một lúc. Hy vọng trong tương lai gần, con người có thể góp phần giảm thiểu rác thải, bảo vệ môi trường mà chỉ nhờ ăn những que kem hương vani yêu thích. Mời các bạn xem video: Lại thêm một phát minh tuyệt vời của người Nhật Bản. Nguồn: Yan News

