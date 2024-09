"Soi" chi tiết Skoda Kodiaq 2025 sắp bán tại Việt Nam

Vào hồi tháng 10/2023, hãng Skoda đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng xe Kodiaq tại thị trường châu Âu. Sau 1 năm, mẫu SUV hạng trung Skoda Kodiaq 2025 mới đã được lên lịch ra mắt thị trường Việt Nam. Theo đó, Skoda Kodiaq 2025 về Việt Nam sẽ được ra mắt chính thức vào tháng 10 tới, tại triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) 2024. Đây là lần đầu tiên dòng xe này có phiên bản mới ở thị trường Việt Nam sau khi được giới thiệu vào hồi tháng 9 năm ngoái. Theo thông tin ban đầu, Skoda Kodiaq 2025 tại Việt Nam sẽ vẫn dùng 2 tùy chọn động cơ xăng như cũ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.4L, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. So với phiên bản cũ, động cơ này mạnh hơn 10 mã lực. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Trong khi đó, cả kích thước và thiết kế của Skoda Kodiaq 2025 đều được nâng cấp. Kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.758 x 1.864 x 1.657 mm và chiều dài cơ sở 2.791 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 61 mm, hẹp hơn 18 mm, thấp hơn 24 mm trong khi chiều dài cơ sở giữ nguyên. Bên ngoài, mẫu SUV cỡ D này sở hữu thiết kế tiến hóa so với thế hệ cũ thay vì lột xác hoàn toàn. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Modern Solid, xe giữ lại một số chi tiết đặc trưng của thương hiệu Skoda như lưới tản nhiệt với những nan nằm dọc hay cụm đèn trước 2 tầng. Bên cạnh đó là những chi tiết mới như đèn pha/đèn hậu, cản trước/sau và vành la-zăng. Đèn pha của xe là loại LED ma trận toàn phần với 36 mô-đun, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ sắc sảo hơn và kéo dài xuống bên dưới, tạo thành hình chữ "T". Trong khi đó, đèn hậu được bổ sung tạo hình chữ "C" mới bên trong. Xe có thêm nhiều loại vành la-zăng mới với đường kính 20 inch. Bên trong Skoda Kodiaq 2025 là không gian nội thất được thiết kế theo phong cách tối giản và hiện đại hơn trước. Tại đây, xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch mới, kết hợp cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số Virtual Cockpit 10,25 inch và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Tuy có thêm màn hình lớn hơn nhưng mẫu xe này vẫn giữ lại những phím cơ học bên trong nội thất. Trong khi đó, cần số của Skoda Kodiaq 2025 được chuyển từ cụm điều khiển trung tâm lên phía sau vô lăng, tương tự đối thủ Hyundai Santa Fe thế hệ mới. Sự thay đổi này giúp giải phóng không gian ở cụm điều khiển trung tâm, mang đến ngăn chứa đồ rộng rãi hơn giữa 2 ghế trước. Chưa hết, Skoda Kodiaq 2025 còn có ngăn chứa đồ mới dành cho hành khách phía sau, ngăn mát để sạc điện thoại không dây Khoang hành lý linh hoạt và cửa bên ghế lái tích hợp hộc để ô theo phong cách xe siêu sang Rolls-Royce. Thể tích khoang hành lý của xe đạt 340 lít hoặc 845 lít nếu gập hàng ghế sau. Hiện giá xe Skoda Kodiaq 2025 tại thị trường Việt Nam chưa được công bố. Phiên bản cũ của xe đang được bán với giá từ 1,189 - 1,409 tỷ đồng. Video: Xem chi tiết Skoda Kodiaq 2025.

