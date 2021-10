Xuất hiện vết đỏ nhạy cảm, Đỗ Khánh Vân làm netizen đặt nghi vấn

Là một trong những hot girl gây chú ý với vẻ ngoài ngoài xinh xắn, đặc biệt là từ khi tham gia phim Mắt biếc, Đỗ Khánh Vân luôn nhận về nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Thời gian qua, hot girl Đỗ Khánh Vân liên tục làm netizen lo lắng từ những thị phi từ trên trời rơi xuống, hay tình trạng sức khỏe không tốt trong mùa dịch. Cũng vì thế mà mỗi hành động bất thường của cô nàng đều được cư dân mạng quan tâm sát sao. Mới đây, cõi mạng lại được phen xôn xao khi hot girl Mắt biếc lên sóng khoảnh khắc với khuôn ngực đầy những vết đỏ lạ. Cô nàng mặc một chiếc áo 2 dây hờ hững, để lộ ra khuôn ngực trắng ngần nhưng có nhiều vết đỏ mờ ảo. Chưa kip để người hâm mộ đoán già đoán non, Khánh Vân đã chia sẻ luôn lý do xuất hiện của các vết đỏ lạ chính là mèo. Được biết, cô nàng vốn bị dị ứng lông mèo, sau khi giảm đi tình trạng đó thì mèo cưng của cô lại liên tục cào cắn, khiến cơ thể cô nàng xuất hiện rất nhiều dấu vết lạ. Trước đây, Khánh Vân từng khiến netizen không khỏi hoang mang khi đăng tải hình ảnh mặt mũi xanh xao, trắng bệch nhợt nhạt, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thông qua những hình ảnh này, netizen cũng nhận thấy rõ tình trạng gầy gò, sụt cân trầm trọng của hot girl Đỗ Khánh Vân. Khánh Vân cũng không quên chia sẻ lý do khiến cơ thể của cô rơi vào tình trạng kiệt quệ đến như thế. Cô cho biết ngày nào cũng ngủ rất ít và chỉ ăn rau dẫn tới thiếu chất trầm trọng. Sau khi được chăm sóc và uống thuốc, Khánh Vân đã dần hồi phục, lạc quan và vui vẻ trở lại. Đỗ Khánh Vân sinh năm 1995, là hot girl được biết đến rộng rãi khi đảm nhận vai Trà Long trong bộ phim điện ảnh đình đám Mắt Biếc. Từ một nàng thơ trên MXH, cô nàng xuất hiện trong nhiều dự án, nhiều gameshow và chương trình thực tế. Nổi tiếng đi liền thị phi, Khánh Vân cũng liên tục vướng phải lùm xùm không hay như đâm đơn kiện họ hàng vì bị lập group anti, bị dân tình chê nhà cửa bừa bộn,...Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: Yan News

