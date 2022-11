Xuất hiện trên khán đài, Doãn Hải My mặc đơn giản vẫn chiếm spotlight

Kể từ khi Đoàn Văn Hậu công khai hẹn hò với Doãn Hải My, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Họ cũng thoải mái hơn khi tương tác trên mạng xã hội. Mới đây, Doãn Hải My lại gây bão khi xuất hiện cùng Văn Hậu trên sân Hàng Đẫy. Dù đã đeo khẩu trang, diện trang phục đơn giản nhưng body vạn người mê của cô nàng vẫn thu hút sự chú ý. Theo đó, Hải My mặc một chiếc áo thun trắng kết hợp với quần jeans và đi giày thể thao. Đôi chân thon dài, thẳng tắp cùng với vòng eo con kiến khiến bạn gái Đoàn Văn Hậu thu hút mọi ánh nhìn. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My ngồi trên khán đài cổ vũ các đồng đội thi đấu. Sau khi kết thúc 90 phút trên sân Hàng Đẫy, nam cầu thủ cùng bạn gái đã rời khán đài để xuống sân. Doãn Hải My vẫn còn khá ngại ngùng với máy quay khi xuất hiện cùng người yêu, cô nàng chủ động đi phía sau Văn Hậu. Dù đi trước nhưng nam cầu thủ vẫn luôn để ý đến bạn gái. Thỉnh thoảng Văn Hậu ngoảnh mặt lại nhìn xem Hải My đang ở đâu. Anh cũng chủ động đứng lại chờ và đưa tay ra định nắm tay bạn gái nhưng người đẹp chủ động đã lùi lại để không bị thu hút sự chú ý. Bên cạnh đó, Hải My cũng chủ động để bạn trai ra nói chuyện với các đồng đội còn mình đứng phía sau. Ngay khi thấy mẹ của cầu thủ Duy Mạnh đang loay hoay tìm con, top 10 Hoa hậu cũng chủ động tiến tới chào hỏi và đứng nói chuyện cùng bà. Được biết đây là trận đấu giữa CLB Hà Nội và SHB Đà Nẵng diễn ra vào tối 30/10 vừa qua trên SVĐ Hàng Đẫy. Đoàn Văn Hậu không tham gia thi đấu trận này nên đã có mặt để cổ vũ các đồng đội của mình. Dù lịch trình bận rộn nhưng Doãn Hải My cũng sắp xếp để có mặt theo dõi trận đấu cùng bạn trai. Doãn Hải My vướng tin đồn hẹn hò với Đoàn Văn Hậu vào năm 2020. Thậm chí trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam, cầu thủ gốc Thái Bình còn đến cổ vũ cô nàng và dành cho mỹ nhân Hà Thành cái ôm ấm áp khi cô không giành ngôi vị cao nhất. Thời điểm đó dù lộ nhiều hint hẹn hò nhưng cả Văn Hậu và Hải My đều phủ nhận. Người đẹp top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 còn khẳng định Đoàn Văn Hậu chỉ đơn giản là bạn của mình. Tuy nhiên, đến ngày 15/8/2022, Đoàn Văn Hậu đã chính thức đăng tải loạt ảnh chụp cùng Doãn Hải My để xác nhận tin đồn hẹn hò. Ngay sau đó, top 10 Hoa hậu Việt Nam cũng lên tiếng xác nhận cô và nam cầu thủ đang yêu nhau.

