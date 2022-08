Giữa đêm khuya, Đoàn Văn Hậu phát "mật ngọt" khiến netizen say mềm

Giấu kín tình cảm suốt hai năm, đến mới đây cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã chính thức công khai tình cảm với Doãn Hải My. Điều này khiến ngay cả Doãn Hải My bất ngờ, cô phải thốt lên bên dưới hình ảnh tình cảm bạn trai đăng tải: "Jztr" (Tạm dịch: "Gì vậy trời"). Không dừng lại ở đó, mới đây nam cầu thủ còn chia sẻ ảnh bên bạn gái ở phòng tập hay check-in tình cảm với chú thích: "Phát cơm đêm khuya". Nhiều người cho rằng Đoàn Văn Hậu giờ đã "nghiện" người yêu nên muốn công khai cho "cả thế giới biết". Trước động thái của bạn trai, Doãn Hải My vào trách yêu: "Mặc cái váy rõ đẹp thì cắt xừ mất…". Đoạn tương tác của cặp đôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của dân mạng. Về phong độ thi đấu, Văn Hậu ghi được ấn tượng khi trở lại sân cỏ sau chấn thương. Nhưng nam cầu thủ cũng mất không ít fan khi có pha bóng không đẹp với Vũ Văn Thanh. Rất may, hậu vệ gốc Thái Bình không bị phạt nguội. Những hình ảnh riêng tư, tình cảm được Đoàn Văn Hậu lập page riêng để chia sẻ. Văn Hậu liên tục tung ảnh tình tứ sau xác nhận yêu Hải My. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My ỉm hàng chuyện yêu đương trong suốt thời gian qua.

