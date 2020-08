Xuất hiện trên báo Trung, hot girl Tik Tok gây chú ý vì điều này

Vũ Ngọc Duyên (Jani), sinh năm 1997, đến từ thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng hiện tại đang là cái tên gây chú ý khi cô nàng được một tờ báo Trung ưu ái đưa tin bằng những mỹ từ khen ngợi nhan sắc. Bài báo Trung với tiêu đề “Jani – Hot girl xinh đẹp theo style thần tiên tỷ tỷ của Việt Nam” đã khen ngợi cô nàng sở hữu thân hình quyến rũ, khí chất hút hồn người đối diện,... Hot girl Việt này từng có thời gian sống tại TP.HCM, tuy nhiên, cách đây 1 năm, cô nàng đã chuyển sang sinh sống và làm việc ở Philippines. Công việc chính của Jani là một idol livestream kiêm mẫu ảnh tự do. Được mệnh danh là "Thần tiên tỷ tỷ của Việt Nam", cô nàng khiến không ít các chàng trai tuyên bố "đổ" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Theo nhiều người, hot girl 9x này có nét giống Lưu Diệc Phi - thần tiên tỷ tỷ xứ Trung. Jani từng được truyền thông Việt nhắc đến sau khi tham gia TikTok và livestream. Không chỉ xinh đẹp hết phần thiên hạ, gái xinh còn gây chú ý với thu nhập cực "khủng". Theo như cô nàng tiết lộ, lúc mới tham gia làm mẫu ảnh Jani đã có thể kiếm được 30 triệu/tháng. Khi chuyển sang Philippines làm idol livestream, tuy chi phí có đắt đỏ hơn nhưng bù lại, thu nhập của cô nàng bất ngờ tăng lên đáng kể. Vũ Ngọc Duyên cũng từng khiến không ít người ngưỡng mộ khi tiết lộ thu nhập lên đến khoảng 100 triệu mỗi tháng. Cô nàng ngoài gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, hot girl này còn xuất hiện với cương vị là đại diện nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Jani còn rất đa tài với nhiều tài lẻ như làm MC, người mẫu, thợ trang điểm, diễn viên,... Theo Jani, những thành quả này cô nàng có được một phần là do may mắn nhưng phần nhiều là vì cô nàng đã cố gắng bươn chải rất nhiều. Jani dự định sau khi kết thúc hợp đồng 3 năm làm việc tại nước ngoài, tích được một số vốn nhất định, cô bạn sẽ trở về lập nghiệp tại Việt Nam. Được biết, hiện tại cô nàng vẫn còn độc thân. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hái ra tiền nhờ danh xưng hot girl - Nguồn: KÊNH VTC1

