Xuất hiện quả mít “an toàn nhất Việt Nam”, netizen hiến kế bảo vệ

Mới đây, hình ảnh về những quả mít được cho là "an toàn nhất Việt Nam" đang khiến cư dân mạng thích thú. Được biết cây mít đặc biệt này được trồng trên đường Kim Mã, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Vũ Sau khi hình ảnh chia sẻ lên MXH, dưới phần bình luận netizen nhanh chóng phát hiện ra cây mít quen thuộc này từng nổi tiếng trên MXH cách đây khá lâu. Vào năm 2020, cây mít này cũng nổi tiếng khi có hai quả mít an toàn nhất Việt Nam. Cây mít nằm trước trụ sở Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (đường Kim Mã, Hà Nội) và đã có tuổi thọ khá lâu năm. Sở dĩ 2 quả mít trên cây trở nên "nổi tiếng" trên mạng xã hội là bởi dù mọc giữa đường nhưng không ai có ý định hái trộm. Ngay bên cạnh cây mít là bốt trực gác 24/7, vì vậy nhiều người đã đùa rằng đây chính là quả mít an toàn nhất Việt Nam. Tuy nhiên không lâu sau đó hai quả mít tại đây bất ngờ biến mất khiến cư dân mạng hoang mang. Cho đến thời gian gần đây cây mít này cho ra nhiều quả nữa và nó ngay lập tức được người qua đường chú ý. Sau khi phát hiện cây mít an toàn nhất Việt Nam cho ra nhiều quả sai, netizen bắt đầu hiến kế, tìm đủ mọi cách bảo vệ quả mít theo nhiều cách vô cùng hài hước. Mít là loại quả phải trồng rất lâu mới có thể ăn, nên người trồng mít tìm ra nhiều cách có thể nói "độc nhất vô nhị" để bảo vệ thành quả trồng trọt của mình. Có người đã mua luôn ổ khoá riêng để niêm phong quả mít nhà mình cùng lồng sắt rất kiên cố. Những quả mít chờ tới ngày chín cũng được gia chủ bao bọc cẩn thận. Dùng khoá đại bự để khoá chặt mít là cách có thể được coi là khá an toàn. Thậm chí, có người còn đóng hẳn lồng kiên cố để bảo vệ cho những quả mít nhà mình, với cách này thì chắc chắn không ai có thể đưa mít đi đâu được. Ảnh: Tổng hợp

