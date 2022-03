Xôn xao hot girl Trâm Anh lộ clip “nóng”, thực hư ra sao?

Sáng 29/3, một số tài khoản mạng xã hội chia sẻ status " Trâm Anh 29s" hay "Trâm Anh 29 giây" khiến nhiều người tò mò. Ngoài ra, có người thậm chí còn ghi hẳn tên nữ chính - cho rằng đó là hot girl Trâm Anh, kèm theo hình ảnh gợi cảm càng khiến netizen tò mò hơn về thực hư của nó. Không rõ nội dung clip là gì nhưng bên dưới những bài viết này, lập tức xuất hiện hàng trăm bình luận vào "chấm hóng" và xin link phản cảm. Sau khi bị đồn đoán để lộ clip nhạy cảm, gái xinh xứ Thanh đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân để đính chính. Cụ thể, Trâm Anh cho biết lời đồn đại đó không phải là mình, chỉ là sản phẩm cắt ghép. "Mọi người ơi. Cái gì mọi người đang đồn không phải là mình. Là ghép ạ. Mình sẽ báo công an giải quyết vụ này. Đúng cái số thị phi. Ngồi yên cũng bị réo"- Trâm Anh bức xúc chia sẻ. Hot girl xứ Thanh còn cho biết sẽ nhờ công an can thiệp vụ này để đòi lại danh dự. Sau scandal năm 2019, Trâm Anh trở lại trên mạng xã hội với hình ảnh của một cô gái năng động, xinh đẹp. Từ scandal lộ clip nhạy cảm đó mà sự nghiệp cũng như hình ảnh của cô trong mắt cư dân mạng không còn gây thiện cảm như trước. Trâm Anh cho biết cô tập trung nhiều hơn vào công việc và cuộc sống hiện tại. Trước đó cô nàng bắt đầu nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Nóng Cùng World Cup 2018. Sau đó, hot girl xứ Thanh tham gia Mảnh Ghép Tình Yêu và được kết đôi với streamer Pewpew. Nhưng chuyện tình bước ra từ show hẹn hò này không đi đến đâu. Trải qua biến cố, Trâm Anh của hiện tại đang ngày một sống tốt hơn. Cô cũng luôn tự nhủ phải trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

