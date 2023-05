Xôn xao điểm check in mới ở Hà Giang “thách thức tử thần“

Sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh, Hà Giang từ lâu là địa điểm du lịch nổi tiếng dành cho tín đồ đam mê phượt. Ảnh: Vietnamnet Bên cạnh những điểm check in đẹp, an toàn, ở đâu đó trên đất Hà Giang còn xuất hiện những điểm check in nguy hiểm, tiềm ẩn ảnh hưởng đến tính mạng. Ảnh: Internet Mấy ngày qua netizen lan truyền những đoạn video, hình ảnh chụp tại một điểm check in Hà Giang mới, tuy nhiên cảnh tượng này khiến ai nhìn cũng rùng mình. Ảnh: Nguyễn Tiệp Theo đoạn clip ghi lại, góc check in này có view nhìn thẳng ra sông Nho Quế tuy nhiên nó vô cùng nguy hiểm, không có che chắn, bảo vệ. Ảnh: Beatvn Thường có một đến hai du khách ngồi vắt vẻo trên một tảng bê tông, dày khoảng 15cm, rộng hơn 1m. Ảnh: Beatvn Ở đây không có rào chắn, tuy nhiên khách cũng không đeo dây bảo hiểm hay các thiết bị an toàn khác. Ảnh: Nguyễn TiệpĐiểm check in "tử thần" này gây ra cuộc tranh cãi lớn trong cộng đồng. Nhiều người khen cảnh đẹp, thiên nhiên hùng vĩ và ước được đến đây trải nghiệm một lần. Ảnh: Nguyễn Tiệp Trong khi đó, số còn lại cho rằng việc chụp ảnh như vậy là quá mạo hiểm, thách thức tính mạng của chính mình. Ảnh: Nguyễn Tiệp Theo tìm hiểu, điểm chụp ảnh trên nằm ở thôn Mã Pí Lèng B, xã Pả Vi (Mèo Vạc, Hà Giang). Thực tế, đây là phần lan can của nhà dân bên đường, một hướng dẫn du lịch khi đi ngang qua, quan sát thấy đẹp nên đã dẫn khách vào chụp hình. Ảnh: Nguyễn Tiệp Du khách phải trèo qua một bức tường, đi mon men ven lan can bê tông, rộng khoảng hơn 1m, không rào chắn để đến góc chụp ảnh trên. Ảnh: Trần Tuân

