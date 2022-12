Đến Hà Giang mùa săn mây và loạt điểm check in “đắt giá“

Đến Hà Giang, chắc chắn không thể bỏ qua Tà Xùa - “thiên đường mây” của núi rừng Tây Bắc. Đến du lịch Hà Giang và check in Tà Xùa với cảnh sắc thiên nhiên được bao bởi núi cao, những ngọn núi gần như chạm trời biến nơi đây trở thành điểm “săn mây” lý tưởng. Không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của “thiên đường mây” bằng mắt, Tà Xùa còn mang đến cảm giác vô cùng trong lành, dễ chịu, giúp ta bỏ lại mọi xô bồ của thành phố và được chữa lành. "Săn mây" Tà Xùa được xem là trải nghiệm lý tưởng dành cho những bạn trẻ yêu thiên nhiên mỗi lần ghé thăm Hà Giang. Ngoài trải nghiệm "săn mây" Tà Xùa đến Hà Giang nhiều người còn không quên check in thôn Pả Vi Hạ. Thôn nằm ngay dưới chân đèo Mã Pì Lèng là điểm đến sở hữu cảnh đẹp nên thơ cùng nhiều nét đẹp văn hóa đặc trưng của cộng đồng dân tộc Mông. Nơi đây như một bức tranh vẽ núi rừng hùng vĩ với những cánh đồng tam giác mạch mộng mơ tạo nên một khung cảnh thực sự yên lành, dễ chịu. Ngoài những điểm check in lý tưởng, khi đến Hà Giang nhiều người còn thèm hương vị mì tôm và thưởng thức nó giữa cảnh sắc núi rừng. Những hình ảnh hòa mình giữa “thiên đường mây” ăn mì tôm, check in ăn mì tôm với view núi đồi chập chùng ngay lập tức thu hút giới trẻ, trở thành chiếc view đắt giá người người muốn trải nghiệm. Một điểm check in Hà Giang mới mẻ gần đây là con đường thổ cẩm đầy công phu khiến ai cũng tò mò. Không chỉ đơn giản là mang trên mình những màu sắc độc đáo, con đường còn chứa đựng những nét đặc sắc của đồng bào dân tộc vùng cao, được nhiều bạn trẻ check in. Ảnh: Tổng hợp

