Xoài Non tiếp tục chứng minh nhan sắc bất bại qua cam thường

Trong một sự kiện ra mắt phim vừa qua, Xoài Non tiếp tục chứng minh đẳng cấp xinh đẹp, giữ vững phong độ qua camera thường. Hot girl Xoài Non diện đồ ôm body, khoe trọn sắc vóc xứng danh mỹ nhân không góc chết. Netizen bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi gương mặt baby, tươi tắn, không hề lộ khuyết điểm của Xoài Non. Bên cạnh đó netizen cũng nhận ra gái xinh Sài thành có một sự thay đổi không hề nhẹ về vóc dáng, cô nàng có phần tròn trịa hơn so với trước. Trong những lần lọt “cam” thường trước đây, Xoài Non luôn nhận được lời khen bởi vóc dáng mình hạc xương mai, gương mặt góc cạnh. Hiện tại, người đẹp nhìn có da có thịt hơn, nhiều người cũng nhận xét nhìn đầy đặn hút mắt hơn. Bà xã Xemesis đã khẳng định “đẳng cấp visual” khi cân mọi camera thường mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Camera thường cũng khó dìm được nhan sắc “đỉnh chóp” của Xoài Non. Ảnh có thể chất lượng thấp nhưng nhan sắc của Xoài Non thì luôn chất lượng cao. Sở hữu đường nét lai Tây với đặc trưng là đôi mắt sâu và sống mũi cao thẳng, nhan sắc của Xoài Non qua camera thường cũng nhanh chóng nhận về “cơn mưa lời khen”. Ảnh: Tổng hợp

Trong một sự kiện ra mắt phim vừa qua, Xoài Non tiếp tục chứng minh đẳng cấp xinh đẹp, giữ vững phong độ qua camera thường. Hot girl Xoài Non diện đồ ôm body, khoe trọn sắc vóc xứng danh mỹ nhân không góc chết. Netizen bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi gương mặt baby, tươi tắn, không hề lộ khuyết điểm của Xoài Non. Bên cạnh đó netizen cũng nhận ra gái xinh Sài thành có một sự thay đổi không hề nhẹ về vóc dáng, cô nàng có phần tròn trịa hơn so với trước. Trong những lần lọt “cam” thường trước đây, Xoài Non luôn nhận được lời khen bởi vóc dáng mình hạc xương mai, gương mặt góc cạnh. Hiện tại, người đẹp nhìn có da có thịt hơn, nhiều người cũng nhận xét nhìn đầy đặn hút mắt hơn. Bà xã Xemesis đã khẳng định “đẳng cấp visual” khi cân mọi camera thường mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Camera thường cũng khó dìm được nhan sắc “đỉnh chóp” của Xoài Non. Ảnh có thể chất lượng thấp nhưng nhan sắc của Xoài Non thì luôn chất lượng cao. Sở hữu đường nét lai Tây với đặc trưng là đôi mắt sâu và sống mũi cao thẳng, nhan sắc của Xoài Non qua camera thường cũng nhanh chóng nhận về “cơn mưa lời khen”. Ảnh: Tổng hợp