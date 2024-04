Xoài Non thả dáng khoe body nuột nà, netizen chú ý đến điểm này

Xoài Non (tên thật là Trang Phạm, sinh năm 2002) là một nàng hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội vì nhan sắc xinh đẹp và thân hình chuẩn không 1 chút mỡ thừa. Cô nàng có gu thời trang "tắc kè hoa", đa dạng theo nhiều phong cách khác nhau chứ không bó buộc mình ở bất cứ 1 kiểu nào nhất định. Tạo dáng giữa khung cảnh vịnh Hạ Long, Xoài Non diện chiếc quần jean với họa tiết là những bông hoa nhiều màu sắc trên phần ống quần. Thiết kế đặc biệt này đã khiến chị em không ngừng vào xin địa chỉ tìm mua. Kết hợp cũng chiếc áo 2 dây ngắn, Xoài Non khoe trọn vòng eo con kiến không chút mỡ thừa. Nhan sắc ngọt ngào của cô nàng khiến nhiều người xuýt xoa. Mới đây, trên trang cá nhân, Xoài Non cũng tung bộ ảnh bikini chào hè cực nóng bỏng. Diện thiết kế bikini màu xanh mòng két pha chút bóng ánh nhẹ, cô nàng hấp dẫn mọi ánh nhìn. Biểu cảm hỡ hững, gợi cảm trên gương mặt của nàng hot girl khiến nhiều người đứng ngồi không yên. Kết hợp với lối trang điểm sắc nét, nhấn nhá ở phần mắt, Xoài Non chiếm trọn spotlight, chụp góc nào cũng tỏa sáng. Kể từ khi "về chung một nhà" mới streamer giàu nhất Việt Nam - Xemesis, hot girl Xoài Non càng được công chúng quan tâm nhiều hơn. Cặp đôi thường khoe khoảnh khắc bên cạnh nhau hạnh phúc lên trang cá nhân. Đang trên con đường xây dựng hình ảnh nghệ sĩ chuyên nghiệp nên bà xã Xemesis cũng vô cùng trau chuốt bản thân. Dù sở hữu nhan sắc lai Tây, tuy nhiên cô nàng khẳng định bố mẹ mình là người Việt 100%. Cô nàng cũng có mối quan hệ thân thiết với hội chị em gồm các streamer, người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn như Misthy, Linh Ngọc Đàm.

Xoài Non (tên thật là Trang Phạm, sinh năm 2002) là một nàng hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội vì nhan sắc xinh đẹp và thân hình chuẩn không 1 chút mỡ thừa. Cô nàng có gu thời trang "tắc kè hoa", đa dạng theo nhiều phong cách khác nhau chứ không bó buộc mình ở bất cứ 1 kiểu nào nhất định. Tạo dáng giữa khung cảnh vịnh Hạ Long, Xoài Non diện chiếc quần jean với họa tiết là những bông hoa nhiều màu sắc trên phần ống quần. Thiết kế đặc biệt này đã khiến chị em không ngừng vào xin địa chỉ tìm mua. Kết hợp cũng chiếc áo 2 dây ngắn, Xoài Non khoe trọn vòng eo con kiến không chút mỡ thừa. Nhan sắc ngọt ngào của cô nàng khiến nhiều người xuýt xoa. Mới đây, trên trang cá nhân, Xoài Non cũng tung bộ ảnh bikini chào hè cực nóng bỏng. Diện thiết kế bikini màu xanh mòng két pha chút bóng ánh nhẹ, cô nàng hấp dẫn mọi ánh nhìn. Biểu cảm hỡ hững, gợi cảm trên gương mặt của nàng hot girl khiến nhiều người đứng ngồi không yên. Kết hợp với lối trang điểm sắc nét, nhấn nhá ở phần mắt, Xoài Non chiếm trọn spotlight, chụp góc nào cũng tỏa sáng. Kể từ khi "về chung một nhà" mới streamer giàu nhất Việt Nam - Xemesis, hot girl Xoài Non càng được công chúng quan tâm nhiều hơn. Cặp đôi thường khoe khoảnh khắc bên cạnh nhau hạnh phúc lên trang cá nhân. Đang trên con đường xây dựng hình ảnh nghệ sĩ chuyên nghiệp nên bà xã Xemesis cũng vô cùng trau chuốt bản thân. Dù sở hữu nhan sắc lai Tây, tuy nhiên cô nàng khẳng định bố mẹ mình là người Việt 100%. Cô nàng cũng có mối quan hệ thân thiết với hội chị em gồm các streamer, người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn như Misthy, Linh Ngọc Đàm.