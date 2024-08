Nhan sắc mặt mộc bất bại của hot girl Instagram số 1 Sài thành

Mới đây, một clip do team qua đường đăng tải khi Xoài Non đi sự kiện bất ngờ khiến netizen bàn tán sôi nổi. Trong khoảnh khắc này hot girl Instagram số 1 Sài thành nàng mặc váy đen, đeo túi xách đen đơn giản nhưng visual vẫn sáng bừng nhờ làn da trắng không chút tì vết, đường nét gương mặt hoàn hảo và mái tóc sáng màu. Chính những điểm này đã giúp Xoài Non nổi bật giữa đám đông, khiến dân tình nhìn hoài không chán. Phía dưới clip, nhiều người để lại bình luận khen ngợi nức nở. Thậm chí nhiều người còn khẳng định Xoài Non chính là một trong những hot girl có gương mặt đẹp nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Được biết Xoài Non cũng nhiều lần khốn khổ vì nhan sắc quá ấn tượng của mình, hay gặp nhất là tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Xoài Non thường xuyên phải lên tiếng chuyện mình chưa từng can thiệp dao kéo ở bất cứ đâu trên gương mặt. Từ môi, mí đến mũi, Xoài Non khẳng định mình không làm gì, ngay cả những tác động nhỏ nhấn mí, tiêm môi đều chưa từng. Hot girl 2k2 cho biết thêm nhan sắc hiện tại mà mình đang có đều là nhờ gen từ ba mẹ, hoàn toàn tự nhiên chứ không phải từ phương pháp làm đẹp nào. Ngoài ra Xoài Non cũng nhiều lần tự công khai mặt mộc, camera thường để chứng minh những đường nét tự nhiên. Trong những khoảnh khắc này, hot girl không lung linh như khi trang điểm nhưng lại sở hữu làn da trắng trẻo, mịn màng cùng nhan sắc đâu ra đấy và nhận về nhiều lời khen từ mọi người.

Mới đây, một clip do team qua đường đăng tải khi Xoài Non đi sự kiện bất ngờ khiến netizen bàn tán sôi nổi. Trong khoảnh khắc này hot girl Instagram số 1 Sài thành nàng mặc váy đen, đeo túi xách đen đơn giản nhưng visual vẫn sáng bừng nhờ làn da trắng không chút tì vết, đường nét gương mặt hoàn hảo và mái tóc sáng màu. Chính những điểm này đã giúp Xoài Non nổi bật giữa đám đông, khiến dân tình nhìn hoài không chán. Phía dưới clip, nhiều người để lại bình luận khen ngợi nức nở. Thậm chí nhiều người còn khẳng định Xoài Non chính là một trong những hot girl có gương mặt đẹp nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Được biết Xoài Non cũng nhiều lần khốn khổ vì nhan sắc quá ấn tượng của mình, hay gặp nhất là tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Xoài Non thường xuyên phải lên tiếng chuyện mình chưa từng can thiệp dao kéo ở bất cứ đâu trên gương mặt. Từ môi, mí đến mũi, Xoài Non khẳng định mình không làm gì, ngay cả những tác động nhỏ nhấn mí, tiêm môi đều chưa từng. Hot girl 2k2 cho biết thêm nhan sắc hiện tại mà mình đang có đều là nhờ gen từ ba mẹ, hoàn toàn tự nhiên chứ không phải từ phương pháp làm đẹp nào. Ngoài ra Xoài Non cũng nhiều lần tự công khai mặt mộc, camera thường để chứng minh những đường nét tự nhiên. Trong những khoảnh khắc này, hot girl không lung linh như khi trang điểm nhưng lại sở hữu làn da trắng trẻo, mịn màng cùng nhan sắc đâu ra đấy và nhận về nhiều lời khen từ mọi người.