Xoài Non hoá thân thành “tiên nữ rừng xanh”, nhan sắc như cổ tích

Gần đây, mỗi lần xuất hiện của Xoài Non đều khiến người theo dõi phải ngỡ ngàng với những tạo hình ấn tượng của cô nàng. Mới đây, Xoài Non vừa đăng tải loạt ảnh với tạo hình tiên nữ rừng xanh đầy ấn tượng. Với mái tóc màu vàng óng dài, chiếc váy trễ vai được lấy cảm hứng từ cây cỏ cùng lối makeup lạ mắt, Xoài Non xuất hiện như một nàng tiên nữ của chốn rừng xanh trong những câu chuyện cổ tích, với nhiệm vụ dùng lời ca tiếng hát và phép thuật của mình để bảo vệ sự bình yên cho khu rừng. Nhan sắc bình thường của Xoài Non vốn được nhận xét là sở hữu những đường nét lai Tây ấn tượng, nên cô nàng vô cùng hợp với lối make-up và tạo hình này. Ở phần bình luận, không ít người dành lời xuýt xoa đến nhan sắc của cô nàng: "Ôi tiên nữ là có thật, xinh quá chừng xinh", "mê lắm cái nhan sắc này, muốn gợi cảm có gợi cảm, muốn thiên thần có thiên thần", "xinh quá chừng Xoài ơi". Đặc biệt, người yêu tin đồn của Xoài Non - Gil Lê cũng đã để lại bình luận ở dưới những bức ảnh: "Đi đâu để tìm được bé tiên rừng này vậy?". Xoài Non nhanh chóng khẳng định tình cảm với Gil Lê: "Khỏi phải tìm vì bé tiên rừng này ở trog tim anh rồi." Bình luận qua lại của cả 2 khiến fan của cặp đôi "bùng nổ" với màn thả thính cực ngọt này. Xoài Non từng có cuộc hôn nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ với Xemesis. Tuy nhiên vào tháng 6 năm nay, cả 2 đã công khai đường ai nấy đi. Thời gian vừa rồi, nhiều người đồn đoán cô nàng đang trong mối quan hệ tình cảm với Gil Lê. Sau khi ly hôn, Xoài Non mất một thời gian ít đăng tải những hình ảnh cá nhân công nhân. Gần đây khi trở lại, mỗi hình ảnh mới của cô nàng đều nhận được sự chú ý lớn. Xoài Non được nhận xét thăng hạng về cả nhan sắc lẫn phong cách thời trang. Cô nàng cũng chăm chỉ tập trung vào công việc. Xoài Non tích cực làm mẫu, đồng thời livstream cho nhiều nhãn hàng. Mỹ nhân sinh năm 2002 tỏa sáng với vẻ ngoài đẹp không tỳ vết, ngoại hình gợi cảm. (Ảnh: IGNV)

