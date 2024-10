Ngắm “rắn độc” Alfa Romeo Tonale 2025 ra mắt tại Paris

Tại triển lãm ôtô Paris, Alfa Romeo đã mang đến những sự thay đổi nhỏ cho mẫu xe Alfa Romeo Tonale 2025 mới, nhưng chỉ tập trung ở một vài tinh chỉnh nội thất. Có thể sẽ khiến bạn không thoải mái khi chờ đợi phiên bản 2025 của chiếc xe crossover hạng sang cỡ nhỏ đến từ Ý. Điểm nhấn của mẫu xe SUV Alfa Romeo Tonale 2025 chính gầm trung tâm thấp hơn được thiết kế lại có một thứ mà không ai yêu cầu, một bộ chọn số quay thay thế cần số truyền thống. Alfa cũng tuyên bố đã tối ưu hóa cụm đồng hồ, được cho là cải thiện khả năng hiển thị thông tin trên xe như đồng hồ và đồng hồ đo nhiên liệu. Liệu chúng có cải thiện được sự vừa vặn và hoàn thiện tổng thể hay không vẫn còn phải chờ xem phản hồi từ người dùng, nhưng chắc chắn, một số loại nhựa vẫn cứng hơn mức bạn muốn so với các đối thủ cao cấp của nó. Ngay cả những khu vực không mềm mại cũng được thiết kế tốt. Và trong khi BMW X1 có cảm giác cao cấp hơn, thì cabin của Tonale vẫn là một nơi khá ổn để thư giãn. Alfa cũng đã đơn giản hóa dòng sản phẩm Tonale tại châu Âu, loại bỏ phiên bản Tributo Italiano hàng đầu, thay vào đó, người mua hiện chỉ còn lại 2 lựa chọn là Sprint cơ bản hoặc Veloce thể thao hơn. Alfa tuyên bố điều này mang lại "cách tiếp cận rõ ràng và hướng đến khách hàng", nhưng có vẻ giống như một sự rút lui chiến lược sau khi đặt mục tiêu quá cao với một lời chào hàng cao cấp. Đối với châu Âu, các tùy chọn động cơ bao gồm dầu 1.6, tăng áp, 130 mã lực, động cơ Ibrida 1.5, công suất 160 mã lực và động cơ Plug-In Hybrid Q4 280 mã lực. Thật không may hoặc may mắn thay, nếu bạn thích có cần số để tựa tay, những bản cập nhật này sẽ không đến được bờ biển Hoa Kỳ cho đến sớm nhất là năm 2026. Đối với 2025MY, Alfa đã loại bỏ dòng sản phẩm Tonale tại Hoa Kỳ, loại bỏ các phiên bản Sprint, Ti và Veloce, chỉ để lại một phiên bản cốt lõi. Bạn vẫn có thể tùy chọn với các gói Veloce, Active Assist và Premium để có thêm công nghệ và kiểu dáng, nhưng mẫu xe 2025 của Hoa Kỳ có giá khởi điểm là 48.195 đô la, khá gần với mẫu Stelvio lớn hơn. Liệu những thay đổi khiêm tốn này có giúp Tonale cạnh tranh được với các đối thủ như Volvo và BMW hay không thì không ai biết, nhưng ít nhất Alfa cũng đang cố gắng trên con đường cải thiện doanh số của mình. Hiện mức giá xe Alfa Romeo Tonale 2025 chưa được công bố. Video: Giới thiệu SUV Alfa Romeo Tonale 2025 mới.

