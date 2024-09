Xoài Non diện váy ngắn thả dáng, nhan sắc lạ lẫm

Nếu như hình ảnh trước đây của Xoài Non là trẻ trung, năng động, gợi cảm nhưng vẫn pha chút tinh nghịch thì mới đây, hình ảnh được đăng tải trên trang cá nhân của cô nàng được netizen nhận xét là trưởng thành, có chiều sâu hơn. Loạt ảnh đầu tiên của hot girl 2K1 trên mạng xã hội, sau khi chồng cũ lộ ảnh đi cùng một cô gái lạ ở sân bay khiến nhiều người trầm trồ vì sự xinh đẹp. Thế nhưng cũng khiến nhiều người tranh cãi vì cho rằng nhan sắc của cô nàng có phần khác lạ. Phần sống mũi có vẻ gọn hơn, gương mặt cũng thon hơn. Cư dân mạng nghi ngờ cô nàng đã thu gọn nhân trung hoặc sửa mũi. Tuy nhiên đây cũng có thể là một sản phẩm của make up. Nếu nhìn kỹ, không khó để nhận ra trong loạt ảnh mới này, Xoài Non chú trọng phần trang điểm. Bên cạnh nhan sắc thì body của hot girl này cũng được người hâm mộ nhận xét ngày càng đẹp, quyến rũ hơn khi đang sống trong tình yêu mới. Kể từ khi ly hôn, Xoài Non được nhận xét có sự thăng hạng vượt bậc về nhan sắc. So với trước đây, cô nàng ngày càng quyến rũ, gợi cảm và trưởng thành hơn. Sau hơn 2 tháng "đường ai nấy đi" với Xemesis, Xoài Non đang có mối quan hệ tình cảm mới với Gil Lê. Chồng cũ của Xoài Non cũng vừa bị bắt gặp đang tay trong tay với một cô gái khác ở sân bay. Tuy nhiên, Xemesis đã nhanh chóng lên tiếng giải thích ngay sau đó. Hiện tại, Xoài Non - Xemesis đang có cuộc sống mới ổn định và hạnh phúc sau khi chia tay. Cả 2 vẫn theo dõi nhau trên MXH. (Ảnh: IGNV)

