Netizen kêu gọi giải cứu nông sản giúp đồng bào lũ lụt

Do ảnh hưởng của cơn bão Yagi vừa qua, tại rất nhiều nơi ở khu vực phía Bắc, nông sản của bà con nông dân đã bị hư hại nặng nề. Nhiều diện tích lớn trồng hoa quả như bưởi, chuối, đu đủ... bị rụng quả, cây gãy đổ rạp, ước tính thiệt hại không hề nhỏ. Trước tình hình đó, netizen ở khắp nơi đã cùng nhau kêu gọi, chung tay để giải cứu nông sản giúp đồng bào lũ lụt. Cụ thể, tại xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, diện tích lớn trồng bưởi của bà con bị mưa bão làm gãy, quả rụng rất nhiều. Dù bưởi chưa tới độ ngon nhất, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại quả to và ăn vẫn rất ngon. Người dân và các bạn trẻ nơi đây đã cùng nhau đăng tải lên MXH để nhờ dân tình cùng chung tay giúp đỡ giải cứu. Mức giá của mỗi quả bưởi chỉ khoảng 5k - 8k. Trong khi đó, một người dân tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũng chia sẻ những hình ảnh về diện tích lớn trồng chuối và đu đủ của bà con nơi đây đã bị hư hại nặng. Rất nhiều cây cối đã bị gió bão thổi gãy rạp dù đang ở cận kề thời điểm thu hoạch. Vì vậy, anh chàng đã đăng bài nhờ mọi người cùng giải cứu. Bên dưới những bài đăng này, các cư dân mạng khắp nơi đều hưởng ứng, rủ nhau cùng giúp đỡ giải cứu. Người mua, người chia sẻ bài viết để cùng lan toả tinh thần. Chuối và đu đủ tuy còn xanh nhưng hoàn toàn có thể tận dụng để chế biến rất nhiều món ăn. Chuối xanh có thể dùng để nấu, đu đủ xanh có thể là nộm hay trộn gỏi. Giá bán cũng chỉ có 5k/kg chuối và 6k/kg đu đủ. Chứng kiến cảnh cả vườn bưởi rụng, nhiều người không khỏi xót xa. Hình ảnh bưởi rụng hàng loạt do bão khiến nhiều người xót xa (Ảnh: Page Đoàn TNCS HCM xã Thanh Hồng)

