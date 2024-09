Cuộc phản công của Quân đội Nga tại khu vực Kursk đã bước sang ngày thứ tư, tuy tốc độ có chậm lại nhưng phạm vi kiểm soát đang dần được mở rộng. Theo blogger quân sự Yury Podolyaka, ngày 12/9, sau khi Quân đội Nga quét sạch hoàn toàn tàn quân của Ukraine ở Obukhovka và các vùng lân cận, họ đã không tiến về Lyubimo, nơi đặt trung tâm liên lạc của Quân đội Ukraine. Lúc này quân Nga tiếp tục mở rộng đầu cầu Obukhovka làm điểm tựa, để mở rộng sang hai bên, cố gắng mở rộng phạm vi kiểm soát của hai cánh và tạo điều kiện cho đợt tấn công vào Lyubimovka. Vào lúc đó, một số lượng lớn quân Ukraine đã tập trung ở Lyubimovka, và phần lớn quân Ukraine thoát khỏi cuộc phản công của Nga, hiện đều tập trung tại đây. Ban đầu, Quân đội Nga tiến hành trinh sát hỏa lực ở Lyubimovka, sau đó nhiều quân Ukraine với 40 xe bọc thép tiếp tục rút lui khỏi đây. Có vẻ như hướng rút lui tiếp theo có lẽ là làng Zelenyi Shlyakh. Mặc dù nhiều quân Ukraine đã được sơ tán, nhưng vẫn còn một số lượng lớn quân Ukraine đồn trú ở đây. Khả năng cao là quân Ukraine tại khu vực này sẽ không tiếp tục rút lui vì về cơ bản không còn nơi nào để rút. Nếu quân Nga tái chiếm được làng Zelenyi Shlyakh, họ sẽ áp sát thị trấn chiến lược Sudzha, và sau đó hơn 10.000 quân Ukraine trong toàn bộ quận Sudzhansky sẽ bị bao vây. Vì vậy theo dự đoán, quân Ukraine chắc chắn sẽ căng sức bảo vệ Lyubimovka, có thể những trận đánh tiếp theo ở đây sẽ rất khốc liệt. Theo Military Chronicle, từ ngày 11 đến 12/9, quân Ukraine bắt đầu thường xuyên tấn công khu vực phía nam Glushkovo của Nga từ tỉnh Sumy, và dường như đang chuẩn bị mở cuộc tấn công từ phía sau Quân đội Nga. Lúc đầu, một trận đánh nổ ra giữa lực lượng biên phòng Nga với một đại đội bộ binh và một số xe bọc thép của Quân đội Ukraine gần Novyi Put'. Sau đó, Quân đội Ukraine điều xe tăng và lực lượng bộ binh cơ giới tiếp viện, và sức mạnh từng đạt tới quy mô của hai đại đội thiết giáp. Nhưng lúc này Quân đội Nga không còn bị bất ngờ như cách đây một tháng, họ ngay lập tức tung lính dù tiếp viện và đẩy lùi quân Ukraine về tỉnh Sumy. Những người lính dù này, là lực lượng chính trong cuộc phản công của Nga ở Kursk hiện nay, một phần trong số họ được chuyển từ mặt trận Donetsk về hậu phương để ngăn chặn quân Ukraine vượt biên giới. Đồng thời, Quân đội Ukraine cũng điều động thiết bị công binh đi rà phá vật cản răng rồng và mìn ở khu vực biên giới Pavlovka, sau đó đội hình bộ binh bọc thép của Quân đội Ukraine tiến vào khu vực. Đánh giá theo xu hướng, có vẻ như quân Ukraine đang chuẩn bị tổ chức tấn công vào Vesholoye ở quận Oglushkovsky của Nga. Tuy nhiên, quy mô lực lượng không quá lớn, chỉ có vài trăm người, rất có thể đây là mũi nghi binh của Quân đội Ukraine, có nhiệm vụ quấy rối Quân đội Nga, và có thể đang cố gắng chuyển hướng sự chú ý của Quân đội Nga khỏi cuộc phản công ở Kursk. Sau khi đánh giá tình hình, Không quân Nga đã điều động máy bay chiến đấu và trực thăng vũ trang, Lục quân Nga điều động pháo hạng nặng, UAV tự sát thực hiện các cuộc tấn công bằng hỏa lực quy mô lớn bằng vào các khu vực tập trung quân và vũ khí của Quân đội Ukraine đang có ý định tấn công vào lãnh thổ Nga. Các làng Obodi và Pavlivka ở vùng Sumy của Ukraine bị thiệt hại nặng nề. Sau đó, Quân đội Nga mở rộng các cuộc không kích sang các khu vực khác của tỉnh Sumy. Nơi bị ném bom nặng nề nhất là thành phố Richky, nơi có các đơn vị dự bị và cơ sở của cơ quan tình báo của Quân đội Ukraine và cũng là đầu cầu để chuyển lực lượng vào Kursk. Trên thực tế, từ góc độ tính toán của Quân đội Ukraine, việc chiếm được thị trấn Glushkovo có thể làm gián đoạn hậu cần của lực lượng phản công Nga ở Kursk và Quân đội Ukraine cũng đã triển khai 15.000 người đến khu vực giáp Glushkovo. Như vậy có thể nhận thấy, Quân đội Ukraine vẫn còn sức để phản công, nhưng có vẻ như Tướng Syrsky dường như không muốn đầu tư toàn bộ lực lượng còn lại của mình để chiếm Glushkovo, khi yếu tố bí mật, bất ngờ đã không còn. Theo nhà quan sát quân sự Ukraine Alexander Kovalenko, Quân đội Nga hiện đã triển khai 35.000 quân ở mặt trận Kursk, trong khi Quân đội Ukraine chỉ có 20.000 quân. Cộng với hỏa lực vượt trội, đủ để quân Nga đánh bật quân Ukraine ra khỏi Kursk; thậm chí tạo vùng đệm ở tỉnh Sumy của Ukraine. Theo kênh Telegram Resident của Ukraine, Tổng thống Zelensky đang chuẩn bị tổ chức một cuộc họp quan trọng để thảo luận về tình hình ở Pokrovsk và Kursk. Tướng Syrsky sẵn sàng đề nghị rút quân khỏi Kursk, nhưng không phải ngay lập tức mà dần dần, vì mùa đông đang đến, quân Ukraine không thể cầm cự ở đây, và tình hình ở Pokrovsk ngày càng xấu đi. Kênh Resident cũng chỉ ra rằng, rất có thể Tổng thống Zelensky sẽ không làm theo lời khuyên và có thể yêu cầu bằng mọi giá giữ Kursk. Tờ The Guardian của Anh cho biết, Chính phủ Anh đã chấp thuận việc Quân đội Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để thực hiện các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao trùm cả thủ đô Moscow. Trong khi tờ New York Times của Mỹ lại đưa tin, Quân đội Nga gần đây đã nhận được một số lượng lớn tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-11 từ Triều Tiên, có tầm bắn 700 km, đã được Quân đội Nga sử dụng trong cuộc không kích hồi đầu tháng này. So với các đồng minh của Ukraine, các đồng minh của Nga dù ít, nhưng có vẻ đáng tin cậy hơn và họ sẽ cung cấp những gì họ nói “không chậm trễ”, New York Time kết luận. (Nguồn ảnh: TASS, Liveuamap, Sputnik, Ukrinform).

