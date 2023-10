Xoài Non đáp trả khi bị khịa “Còn bị đuổi học không?“

Xoài Non là gương mặt có tiếng trong làng hot girl, sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, hot girl Xoài Non thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hàng ngày, không ngại đáp trả phản hồi tiêu cực từ cư dân mạng. Mới đây, một tài khoản mạng bình luận: "Còn bị đuổi học nữa không chị Xoài". Trước câu hỏi tiêu cực đó, Xoài Non đã lập tức đáp trả cực gắt: "Học hay không là chuyện của chị, sao em nhiều chuyện vậy. Chị không học mà chị có duyên đó em, còn em nói chuyện vậy ra ngoài người ta đánh em là có thiệt đó". Được biết, hot girl Sài thành quyết định nghỉ học cuối lớp 10. Cô từng chia sẻ hồi đi học xảy ra rất nhiều chuyện đến từ các phía như bạn bè, thầy cô... Cô nàng đã cố gắng rất nhiều trong việc học nhưng kết quả nhận lại không như mong đợi. Từ đó, Xoài Non sinh ra cảm giác chán nản, lâu dần không còn hứng thú đi học. Năm 2020, Xoài Non gây chú ý với phát ngôn "Học dốt mà kiếm nhiều tiền còn hơn học giỏi mà không kiếm được tiền. Xã hội bây giờ chỉ cần tiền thôi các bạn hiểu không". Phát ngôn này từng khiến Xoài Non bị "ném đá". Nhiều người cho rằng cô đang ngụy biện khi bản thân lười học và nghỉ học vào cuối năm lớp 10. Sau đó, cô lên tiếng xin lỗi. Trong quá khứ, Xoài Non từng nhiều lần nhận phản ứng tiêu cực của cư dân mạng về chuyện nghỉ học cấp 3. Xoài Non càng được chú ý hơn sau khi chính thức về một nhà với một trong "Tứ hoàng streamer" kiêm rich kid - Xemesis. Có cả tài năng kinh doanh lẫn nhan sắc "vạn người mê", khó trách Xoài Non luôn thu hút sự chú ý mỗi khi lên sóng. Cô từng là gương mặt có tiếng trong làng mẫu ảnh chụp lookbook ở Sài Thành. Ảnh: Tổng hợp

