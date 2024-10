Hot girl Đảo Thiên Đường từng chia tay vì không được đút cho ăn

Yuna Vũ (Vũ Kiều Anh, SN 1998) hiện đang là một trong những mỹ nhân được chú ý khi tham gia show hẹn hò Đảo Thiên Đường. Nhiều người gọi Yuna Vũ là “nữ hoàng drama” bởi từ biểu cảm, hành động đến cả những lần cô nàng đi hẹn hò trong show đều nhận nhiều ý kiến trái chiều. Mới đây, trong một chương trình, cô nàng vừa có những chia sẻ liên quan đến bản thân và show Đảo Thiên Đường. Theo đó, cô nàng kể từng chia tay bạn trai vì không được bạn trai đút cho ăn. Nói về lý do, cô nàng chia sẻ: "Khi bạn ấy quen em thì bạn ấy chấp nhận tính cách của em thì mới quen nhau. Tính của em thích được chiều chuộng. Còn bạn ấy nghĩ rằng hành động đút cho em quá là lố, quá là ô dề". Lý do chia tay của cô nàng nhận về 2 luồng ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng cô nàng mang tính cách như vậy quá trẻ con, khó chiều: "Chia tay vì không đút cho ăn á, tình yêu gà bông à", "không hiểu nổi, đỏng đảnh quá". Tuy nhiên có người lại đồng quan điểm với Yuna Vũ, cho rằng đó chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhưng người yêu cũ lại hơn thua với bạn gái: "Có mỗi đút cho bạn gái ăn mà không làm được, người ta có yêu người ta mới nhõng nhẽo mà thôi", "chồng tôi đút cho tôi ăn suốt chả sao. Đấy là thể hiện tình yêu và sự chiều chuộng quan tâm". Hiện câu chuyện này vẫn được chia sẻ và thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Yuna Vũ là cựu sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhờ vậy cô có khả năng nói tiếng Hàn khá tốt. Đây là ưu điểm khiến nhiều người ấn tượng với cô nàng khi mới tham gia show Đảo Thiên Đường. Tuy nhiên hành động cũng như phát ngôn của cô nàng trong show thực tế dần khiến nhiều người mất thiện cảm. So với các người chơi nữ khác, Yuna Vũ không chiếm được nhiều cảm tình từ các người chơi nam. Điều này thể hiện qua các phần "bỏ phiếu trái tim", Yuna Vũ có 2 lần không nhận được bất kỳ trái tim nào từ các người chơi nam. áng nói, trong tập 10, khi nghe Michael Trương thổ lộ về việc đang để ý 2 người chơi nữ tại chương trình. Yuna Vũ đã nghĩ rằng cô chính là một trong 2 người mà nam người mẫu đề cập. Tuy nhiên, khi trả lời ở buổi phỏng vấn kín, Michael Trương lại cho biết 2 người đó là Quyên Qui và Lee Rayeon. Chính vậy, nhiều người còn gọi cô nàng là "hot girl tưởng bở". Gác lại những ồn ào, Yuna Vũ mang đến một hình ảnh khá tích cực trên mạng xã hội. Cô xây dựng hình ảnh năng động, truyền tải nhiều thông tin hữu ích đến người xem. (Ảnh: FBNV)

