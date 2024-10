Xoài Non công khai hình ảnh ngọt ngào bên Gil Lê

Mới đây, Xoài Non đăng tải trên trang cá nhân một số hình ảnh thân mật với "người yêu tin đồn". Trong bộ ảnh, cả 2 theo tạo hình tình yêu tuổi học trò đầy ngọt ngào. Xoài Non diện áo dài trắng tinh khôi, còn Gil Lê thì như cậu học trò nghịch ngợm. Cả 2 trao nhau những cử chỉ quan tâm nhưng e ấp như tuổi học trò hồn nhiên, vô tư. Địa điểm chụp bộ hình là sân trường gợi nên cảm giác thanh xuân. Kèm với bộ ảnh, Xoài Non đăng tải dòng trạng thái đầy "mập mờ": "Trúc xinh Trúc mọc đầu đình/ Trúc xinh Trúc chỉ trong lòng của em". Được biết, đây là hậu trường một buổi quay teaser phục vụ phiên livestream mà cả hai tham gia. Bộ ảnh này đã được thực hiện cách đây nửa tháng. Tuy không phải là lời công khai tình cảm chính thức, thế nhưng Gil Lê và Xoài Non nhận được rất nhiều lời khen phía dưới ảnh: "Đẹp đôi quá, cặp này cứ tình trong như đã mặt ngoài còn e", "đẹp đôi xỉu luôn đó". Dù chỉ được đăng tải lên không lâu, tuy nhiên loạt ảnh nhận được hàng nghìn lượt thích cùng bình luận. Xoài Non (Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) là hot girl đình đám trên MXH khi có hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng MXH. Hồi giữa tháng 6 vừa qua, Xoài Non khiến dân tình xôn xao khi thông báo đã ly hôn Xemesis sau 6 năm yêu đương và hẹn hò. Cô nàng bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò với Gil Lê, khi những bức ảnh cặp đôi có cử chỉ thân mật được team qua đường chụp lại. Không chỉ vậy, cả 2 cũng thường có những hành động thân thiết trên sóng livestream. Mới đây, Xoài Non còn tay trong tay thân thiết xuất hiện cùng Gil Lê trong họp báo chương trình Chị đẹp đạp gió 2024. (Ảnh: FBNV)

