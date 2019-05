Xế hộp lao thẳng xuống ao, CĐM xôn xao “bán xăng cho phụ nữ là tội ác“

Sáng 29/4, xe ô tô BKS 18 xx.xxx do một cô gái cầm lái chở một nhóm người đã gặp nạn khi đang di chuyển đã gây chú ý của CĐM và không thiếu người đã để lại bình luận "bán xăng cho phụ nữ là tội ác". Cụ thể, nữ tài xế mặc váy Mickey khi điều khiển xe đi trên đường làng qua thôn Đồng Phú thuộc xã Nghĩa Hải, xe này bất ngờ lao xuống mương khiến chiếc xe bị chìm hoàn toàn và phải đợi xe cẩu tới mang lên bờ. Rất may trong vụ tai nạn không có thiệt hại về tính mạng nhưng chiếc xe đã bị ngập nước và phải kéo về gara để sửa chữa. Điều đáng chú ý trong câu chuyện tai nạn bất đắc dĩ này, theo người dân kể lại khi đó cô gái mặc váy đã hoảng hốt cho biết: "Em đang đi thẳng tự nhiên nó lại lao xuống mương". Tại cơ quan công an, nữ tài xế cũng chia sẻ, do cô nhấn nhầm chân phanh thành chân ga nên đã xảy ra tai nạn. Sau đó, chủ xe đã thuê đội cứu hộ để trục vớt chiếc xe từ dưới mương lên trên bờ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, CĐM đã có phen cười vỡ bụng và cho rằng, việc bán xăng cho phụ nữ quả là tội ác khi chính từ những nữ nhân này đã gây ra không ít tai nạn khó đỡ. Nhiều người cũng thắc mắc rằng, tại sao cô gái cầm lái lại thoát nạn. Theo suy đoán của nhiều người, nữ tài xế kịp thời hạ kính xe và bơi ra ngoài khi gặp tai nạn. Nhiều ông chồng vội gắn thẻ vợ dưới phần bình luận kèm theo lời nhắn nhủ cần hết sức bình tĩnh khi xử lý các sự cố giao thông.

