Vườn sen trên sân thượng của mẹ đảm khoe sắc, tha hồ sống ảo

Có một vườn sen trên sân thượng đẹp như mơ ngay giữa lòng thủ đô khiến hàng xóm không khỏi xuýt xoa, mê đắm. Đó chính là vườn sen đặc biệt của gia đình chị Phạm Thiên Trang (33 tuổi, Hà Nội). Do ngôi nhà đang ở tại quận Hoàng Mai, Hà Nội không có sân vườn đủ rộng để trồng hoa, chị khắc phục bằng cách trồng sen trên sân thượng và ban công. Chị Trang được nhiều người biết đến với vai trò chủ trang trại sản xuất và kinh doanh hoa hồng rộng 2ha với hàng trăm giống hoa hồng nội, ngoại. Người phụ nữ 9x cho biết, từ nhỏ chị đã yêu hoa và cây cảnh, đặc biệt là hoa hồng và hoa sen, chỉ ước ao sau này mua được ngôi nhà có sân vườn để trồng hoa. Đến khi có một ngôi nhà nhỏ, cuối cùng chị cũng có thể thực hiện được ao ước của mình. Đợt này đúng mùa sen nở, gia đình chị tranh thủ lên ngay sân thượng nhà mình tranh thủ làm vài tấm ảnh sống ảo, check-in. Có trên dưới 20 loại sen được chị Trang trồng trên sân thượng và ban công nhà mình, bao gồm cả các giống sen truyền thống lẫn sen ngoại. Các giống sen truyền thống gồm có Quan âm trắng, Quan âm hồng, Hoàng yến... Sen ngoại có nhiều giống màu đỏ như Bác trân hồng, Blood Drop, Red Flag, Red Phillips, Red Phoenix, Super Red, New Lanceolate... hoặc màu hồng xinh xắn như Jubawa, Supper Lotus, Phật âm, Pink Diamond, Pink Rose, Dragon Ball, Red Rosy, Vạn thọ hồng, S1000, Z1000... Ngoài ra còn có các giống sen màu trắng hoặc xanh cốm rất thanh khiết như Trắng hoàng kim, White Peony, New Bracero, Green Cloud... Trồng sen trên sân thượng rất công phu. Ngoài việc chọn giống sen phù hợp và quy trình chăm sóc chuẩn, vấn đề chọn chậu và xử lý chống thấm cho chậu cũng được chị Trang vô cùng quan tâm. Bà chủ 9x cho biết, khi hết mùa sen, sân thượng của chị sẽ được trồng hoa hồng và các loại hoa thân thảo như dã yến thảo, cúc, ngọc thảo... Các chậu sen vẫn được giữ lại để hè năm sau chơi tiếp. Những bông sen đang độ khoe hương sắc rực rỡ nhất.

Có một vườn sen trên sân thượng đẹp như mơ ngay giữa lòng thủ đô khiến hàng xóm không khỏi xuýt xoa, mê đắm. Đó chính là vườn sen đặc biệt của gia đình chị Phạm Thiên Trang (33 tuổi, Hà Nội). Do ngôi nhà đang ở tại quận Hoàng Mai, Hà Nội không có sân vườn đủ rộng để trồng hoa, chị khắc phục bằng cách trồng sen trên sân thượng và ban công. Chị Trang được nhiều người biết đến với vai trò chủ trang trại sản xuất và kinh doanh hoa hồng rộng 2ha với hàng trăm giống hoa hồng nội, ngoại. Người phụ nữ 9x cho biết, từ nhỏ chị đã yêu hoa và cây cảnh, đặc biệt là hoa hồng và hoa sen, chỉ ước ao sau này mua được ngôi nhà có sân vườn để trồng hoa. Đến khi có một ngôi nhà nhỏ, cuối cùng chị cũng có thể thực hiện được ao ước của mình. Đợt này đúng mùa sen nở, gia đình chị tranh thủ lên ngay sân thượng nhà mình tranh thủ làm vài tấm ảnh sống ảo, check-in. Có trên dưới 20 loại sen được chị Trang trồng trên sân thượng và ban công nhà mình, bao gồm cả các giống sen truyền thống lẫn sen ngoại. Các giống sen truyền thống gồm có Quan âm trắng, Quan âm hồng, Hoàng yến... Sen ngoại có nhiều giống màu đỏ như Bác trân hồng, Blood Drop, Red Flag, Red Phillips, Red Phoenix, Super Red, New Lanceolate... hoặc màu hồng xinh xắn như Jubawa, Supper Lotus, Phật âm, Pink Diamond, Pink Rose, Dragon Ball, Red Rosy, Vạn thọ hồng, S1000, Z1000... Ngoài ra còn có các giống sen màu trắng hoặc xanh cốm rất thanh khiết như Trắng hoàng kim, White Peony, New Bracero, Green Cloud... Trồng sen trên sân thượng rất công phu. Ngoài việc chọn giống sen phù hợp và quy trình chăm sóc chuẩn, vấn đề chọn chậu và xử lý chống thấm cho chậu cũng được chị Trang vô cùng quan tâm. Bà chủ 9x cho biết, khi hết mùa sen, sân thượng của chị sẽ được trồng hoa hồng và các loại hoa thân thảo như dã yến thảo, cúc, ngọc thảo... Các chậu sen vẫn được giữ lại để hè năm sau chơi tiếp. Những bông sen đang độ khoe hương sắc rực rỡ nhất.