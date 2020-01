Vừa về, dàn cầu thủ U23 Việt Nam đã rủ nhau đi...bán đào Tết cực hài

Vậy là các cầu thủ của U23 Việt Nam lại kết thúc một năm 2019 đầy thành công với những thành tích đáng nể ở sân chơi khu vực và châu lục. Năm 2020, các cầu thủ được kỳ vọng sẽ giữ vững phong độ, tiếp tục cống hiến và đem về những chiến công vang dội hơn dành tặng người hâm mộ. Cả năm bận rộn với việc huấn luyện các cầu thủ để tham gia các giải đấu, sau khi cùng các cầu thủ U23 Việt Nam trở về từ Thái Lan, HLV Park Hang-seo ngay lập tức rủ Công Phương ra cột điện đứng bán đào. Lục Xuân Hưng có một cái Tết ấm với đầy đủ cành đào, bánh chưng và đặc biệt là miếng thịt lợn to hơn người. Trong thời kỳ bão giá mà mua được miếng thịt khủng thế này thì anh chàng đúng chuẩn Rich Kid chứ đâu. Chẳng vương giả như đồng đội, "người không phổi" Trọng Hoàng dù thành công tại SEA Games 30 vẫn phải đi buôn đào kiếm thêm thu nhập. Trông anh chàng như trai bản về xuôi để buôn bán. Ế khách, Đặng Văn Tới ngồi nhìn xa xăm. Lý do Công Phượng vội vã rời Bỉ, về Việt Nam là để...kịp đi bán đào ngày Tết. Năm mới đến nơi rồi, nhà bao việc nên phải về thôi. Hình ảnh người đàn ông Hàn Quốc tươi rói đứng rao bán đào trên phố. Thầy Park mà đi buôn đào thì có mà tranh nhau mua không kịp. Đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam chăm chỉ tưới đào chờ người đến mua. Có một năm thi đấu cực thành công, có lẽ Quang Hải chỉ đi buôn bán vì đam mê mà thôi. Khá Mạnh, em của Khá Bảnh đấy mọi người ạ. Xem thêm clip: Ảnh Chế đội tuyển bóng đá Việt Nam vs Thái Lan - Top Comment - Nguồn: Youtube

Vậy là các cầu thủ của U23 Việt Nam lại kết thúc một năm 2019 đầy thành công với những thành tích đáng nể ở sân chơi khu vực và châu lục. Năm 2020, các cầu thủ được kỳ vọng sẽ giữ vững phong độ, tiếp tục cống hiến và đem về những chiến công vang dội hơn dành tặng người hâm mộ. Cả năm bận rộn với việc huấn luyện các cầu thủ để tham gia các giải đấu, sau khi cùng các cầu thủ U23 Việt Nam trở về từ Thái Lan, HLV Park Hang-seo ngay lập tức rủ Công Phương ra cột điện đứng bán đào. Lục Xuân Hưng có một cái Tết ấm với đầy đủ cành đào, bánh chưng và đặc biệt là miếng thịt lợn to hơn người. Trong thời kỳ bão giá mà mua được miếng thịt khủng thế này thì anh chàng đúng chuẩn Rich Kid chứ đâu. Chẳng vương giả như đồng đội, "người không phổi" Trọng Hoàng dù thành công tại SEA Games 30 vẫn phải đi buôn đào kiếm thêm thu nhập. Trông anh chàng như trai bản về xuôi để buôn bán. Ế khách, Đặng Văn Tới ngồi nhìn xa xăm. Lý do Công Phượng vội vã rời Bỉ, về Việt Nam là để...kịp đi bán đào ngày Tết. Năm mới đến nơi rồi, nhà bao việc nên phải về thôi. Hình ảnh người đàn ông Hàn Quốc tươi rói đứng rao bán đào trên phố. Thầy Park mà đi buôn đào thì có mà tranh nhau mua không kịp. Đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam chăm chỉ tưới đào chờ người đến mua. Có một năm thi đấu cực thành công, có lẽ Quang Hải chỉ đi buôn bán vì đam mê mà thôi. Khá Mạnh, em của Khá Bảnh đấy mọi người ạ. Xem thêm clip: Ảnh Chế đội tuyển bóng đá Việt Nam vs Thái Lan - Top Comment - Nguồn: Youtube