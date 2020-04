Vừa tái xuất, "bé hành tây" ngay lập tức chiếm spotlight khiến dân tình thích thú

Nếu đang phân vân không biết trò gì có thể giải trí trong khoảng thời gian cách ly toàn xã hội, ngoài xem phim nhiều người đã theo trào lưu trồng củ hành với muôn vàn điều thú vị. Chỉ với 1 củ hành tây có thể mua được từ chợ hay siêu thị, sau đó làm vài bước "sơ chế" đơn giản với những vật dụng có sẵn tại nhà, thế là mọi người có được thành phẩm đáng yêu "khoe" bạn bè trên mạng xã hội. Không những thế, ngồi ngắm những "bé củ hành" đáng yêu ấy lớn lên từng ngày cũng là một trải nghiệm thú vị mà nhiều bạn trẻ đang ưu ái chia sẻ khắp mạng xã hội. Trào lưu trồng củ hành tây không phải trò tiêu khiển mới mẻ. Nó từng xuất hiện vào năm 2015, sau một bộ phim tình cảm nổi tiếng xứ Hàn - She Was Pretty (tạm dịch: Cô nàng xinh đẹp) được phát sóng. Sau đó, trào lưu trồng củ hành với biểu cảm đáng yêu đã "khuynh đảo" mạng xã hội xứ Hàn và lan sang Việt Nam ngay sau đó. Các "bé củ hành" được chủ nhân vẽ lên thân hình mập mạp, trắng trẻo những khuôn mặt với biểu cảm từ vui vẻ, hạnh phúc, đáng yêu đến giận dữ đầy sáng tạo. Theo từng ngày, củ hành được để trên miệng cốc nước bắt đầu nảy mầm, mọc nhánh, vừa thoả mãn nhu cầu trang trí trên bàn học, bàn làm việc hay 1 góc nhà nhỏ xinh, vừa có thể giúp giải trí, thư giãn mỗi khi nhìn thấy. Thật ra trào lưu trồng củ hành này mang một ý nghĩa đẹp đẽ về tình yêu mà có lẽ nhiều người còn chưa biết. Theo nhiều người cho biết, theo lời ca khúc "Hành tây" của nhóm nhạc Ngũ Nguyệt Thiên nổi tiếng xứ Đài thì củ hành tây cũng như một người, nhìn bề ngoài sẽ không thấy có gì đặc biệt, nhưng khi bóc từng lớp vỏ sẽ khiến người ta thấy được nội tại bên trong. Không chỉ dừng lại ở châm ngôn tình yêu mới lạ về củ hành tây mà xét trên công dụng y học thực tế, loại thực phẩm này cũng giúp ích rất nhiều trong đời sống của con người. Hành tây có lẽ khiến hầu hết giới trẻ bất ngờ khi có tác dụng thanh lọc không khí xung quanh phòng, gian nhà, hạn chế tối đa các vi khuẩn, vi-rút có hại gây bệnh liên quan đến đường hô hấp. Ngoài ra, hành tây còn làm giảm khả năng lây nhiễm của một số bệnh nhờ đặc tính kháng khuẩn mạnh. Chính vì vậy, trào lưu "trồng củ hành" quả thật là trò tiêu khiển không những đáng yêu mà còn vô cùng tiện lợi. Trong thời điểm dịch viêm phổi do virus Corona mà cụ thể hơn là dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp thì nó lại càng hữu ích hơn. Mời quý độc giả xem video: Cách trồng hành tây làm kiểng mau lên mầm - Nguồn: Youtube

Nếu đang phân vân không biết trò gì có thể giải trí trong khoảng thời gian cách ly toàn xã hội, ngoài xem phim nhiều người đã theo trào lưu trồng củ hành với muôn vàn điều thú vị. Chỉ với 1 củ hành tây có thể mua được từ chợ hay siêu thị, sau đó làm vài bước "sơ chế" đơn giản với những vật dụng có sẵn tại nhà, thế là mọi người có được thành phẩm đáng yêu "khoe" bạn bè trên mạng xã hội. Không những thế, ngồi ngắm những "bé củ hành" đáng yêu ấy lớn lên từng ngày cũng là một trải nghiệm thú vị mà nhiều bạn trẻ đang ưu ái chia sẻ khắp mạng xã hội. Trào lưu trồng củ hành tây không phải trò tiêu khiển mới mẻ. Nó từng xuất hiện vào năm 2015, sau một bộ phim tình cảm nổi tiếng xứ Hàn - She Was Pretty (tạm dịch: Cô nàng xinh đẹp) được phát sóng. Sau đó, trào lưu trồng củ hành với biểu cảm đáng yêu đã "khuynh đảo" mạng xã hội xứ Hàn và lan sang Việt Nam ngay sau đó. Các "bé củ hành" được chủ nhân vẽ lên thân hình mập mạp, trắng trẻo những khuôn mặt với biểu cảm từ vui vẻ, hạnh phúc, đáng yêu đến giận dữ đầy sáng tạo. Theo từng ngày, củ hành được để trên miệng cốc nước bắt đầu nảy mầm, mọc nhánh, vừa thoả mãn nhu cầu trang trí trên bàn học, bàn làm việc hay 1 góc nhà nhỏ xinh, vừa có thể giúp giải trí, thư giãn mỗi khi nhìn thấy. Thật ra trào lưu trồng củ hành này mang một ý nghĩa đẹp đẽ về tình yêu mà có lẽ nhiều người còn chưa biết. Theo nhiều người cho biết, theo lời ca khúc "Hành tây" của nhóm nhạc Ngũ Nguyệt Thiên nổi tiếng xứ Đài thì củ hành tây cũng như một người, nhìn bề ngoài sẽ không thấy có gì đặc biệt, nhưng khi bóc từng lớp vỏ sẽ khiến người ta thấy được nội tại bên trong. Không chỉ dừng lại ở châm ngôn tình yêu mới lạ về củ hành tây mà xét trên công dụng y học thực tế, loại thực phẩm này cũng giúp ích rất nhiều trong đời sống của con người. Hành tây có lẽ khiến hầu hết giới trẻ bất ngờ khi có tác dụng thanh lọc không khí xung quanh phòng, gian nhà, hạn chế tối đa các vi khuẩn, vi-rút có hại gây bệnh liên quan đến đường hô hấp. Ngoài ra, hành tây còn làm giảm khả năng lây nhiễm của một số bệnh nhờ đặc tính kháng khuẩn mạnh. Chính vì vậy, trào lưu "trồng củ hành" quả thật là trò tiêu khiển không những đáng yêu mà còn vô cùng tiện lợi. Trong thời điểm dịch viêm phổi do virus Corona mà cụ thể hơn là dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp thì nó lại càng hữu ích hơn. Mời quý độc giả xem video: Cách trồng hành tây làm kiểng mau lên mầm - Nguồn: Youtube