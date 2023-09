Vừa được cầu hôn, bạn gái Đoàn Văn Hậu hé lộ nghề nghiệp tương lai

Đoàn Văn Hậu vừa cầu hôn bạn gái Doãn Hải My. Thông tin về cô nàng cũng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Doãn Hải My sinh năm 2001, từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, đạt danh hiệu Người đẹp tài năng. Bên cạnh nhan sắc nổi bật, vợ sắp cưới của Đoàn Văn Hậu còn có thành tích học tập ấn tượng. Cô hiện đang chuẩn bị cho việc tốt nghiệp trường Đại học luật Hà Nội. Trong ngày bảo vệ khoá luận tốt nghiệp, Hải My có sự đồng hành của Đoàn Văn Hậu. Ở buổi thuyết trình này, nàng hot girl nhận số điểm 10 tuyệt đối. Mới đây, Doãn Hải My cũng đã chia sẻ về kế hoạch học tập tiếp theo của cô. Theo đó, nàng WAG đang chờ để học thêm khoá đào tạo luật sư của Học viên tư pháp. Vợ sắp cưới của Đoàn Văn Hậu dự định sẽ làm công việc liên quan tới luật pháp trong tương lai. Nói về việc học Thạc sĩ, Doãn Hải My cho biết cô chưa có ý định học Thạc sĩ trong thời gian gần. Cô nàng sẽ học Thạc sĩ nhưng sau này khi đã sẵn sàng mới theo học. Trong 4 năm qua khi là sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội, Doãn Hải My luôn là gương mặt sinh viên xuất sắc của trường nhờ thành tích học tập cũng như những hoạt động sôi nổi về công tác sinh viên. Hải My còn là đại sứ của tổ chức sinh viên Luật châu Á tại Hà Nội, làm ban giám khảo cho cuộc thi sắc đẹp ở trường luật, hay tham gia và đạt giải tại cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật, đóng góp tích cực vào công tác Đoàn Thanh niên trường luật... Ngoài ra, Doãn Hải My còn có nhiều tài lẻ như vẽ tranh, chơi đàn, múa, hát,...

Đoàn Văn Hậu vừa cầu hôn bạn gái Doãn Hải My. Thông tin về cô nàng cũng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Doãn Hải My sinh năm 2001, từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, đạt danh hiệu Người đẹp tài năng. Bên cạnh nhan sắc nổi bật, vợ sắp cưới của Đoàn Văn Hậu còn có thành tích học tập ấn tượng. Cô hiện đang chuẩn bị cho việc tốt nghiệp trường Đại học luật Hà Nội. Trong ngày bảo vệ khoá luận tốt nghiệp, Hải My có sự đồng hành của Đoàn Văn Hậu. Ở buổi thuyết trình này, nàng hot girl nhận số điểm 10 tuyệt đối. Mới đây, Doãn Hải My cũng đã chia sẻ về kế hoạch học tập tiếp theo của cô. Theo đó, nàng WAG đang chờ để học thêm khoá đào tạo luật sư của Học viên tư pháp. Vợ sắp cưới của Đoàn Văn Hậu dự định sẽ làm công việc liên quan tới luật pháp trong tương lai. Nói về việc học Thạc sĩ, Doãn Hải My cho biết cô chưa có ý định học Thạc sĩ trong thời gian gần. Cô nàng sẽ học Thạc sĩ nhưng sau này khi đã sẵn sàng mới theo học. Trong 4 năm qua khi là sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội, Doãn Hải My luôn là gương mặt sinh viên xuất sắc của trường nhờ thành tích học tập cũng như những hoạt động sôi nổi về công tác sinh viên. Hải My còn là đại sứ của tổ chức sinh viên Luật châu Á tại Hà Nội, làm ban giám khảo cho cuộc thi sắc đẹp ở trường luật, hay tham gia và đạt giải tại cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật, đóng góp tích cực vào công tác Đoàn Thanh niên trường luật... Ngoài ra, Doãn Hải My còn có nhiều tài lẻ như vẽ tranh, chơi đàn, múa, hát,...