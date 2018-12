Vòng quanh thế giới ngắm mùa đông phủ trắng băng tuyết

Hokkaido, Nhật Bản: Thời tiết ở Hokkaido vào mùa đông phủ trắng băng tuyết rất lạnh, nhiệt độ xuống khoảng âm 5 độ C, phía đông có khi xuống tới âm 30 độ C. Hokkaido nổi tiếng với hiện tượng thiên nhiên kỳ thú có tên "bụi kim cương", được hình thành khi nhiệt độ đóng băng xuống dưới âm 15 độ C. Những tinh thể tuyết hoặc hơi ẩm kết tinh rồi rơi xuống đúng lúc ánh mặt trời phản chiếu, tạo thành một luồng bụi sáng lấp lánh tựa những viên kim cương. Chỉ có Nam Cực, Bắc Cực và những khu vực như Furano và Asahikawa của Hokkaido mới có hiện tượng thiên nhiên tuyệt diệu này. Ảnh: Ke1co1011. Paris (Pháp): Mặc dù nước Pháp đang trải qua những ngày hỗn loạn bởi cuộc biểu tình ở Paris, vẻ đẹp nên thơ của kinh đô ánh sáng vào mùa đông vẫn không thay đổi. Thời điểm này, tuyết không rơi dày ở Paris như hồi đầu năm nhưng nhiệt độ vẫn thấp, chỉ khoảng âm 5 đến âm 1 độ C. Khắp các con phố ở thành phố hoa lệ được chăng đèn sáng rực vào buổi tối để chào đón ngày lễ Giáng sinh sắp tới. Ảnh: Sohr_rf. Moscow (Nga): Nga là một trong những quốc gia có mùa đông khắc nghiệt trên thế giới. Có những năm, thủ đô Moscow phải hứng chịu đợt lạnh xuống tới âm 50 độ C, băng tuyết phủ kín, khiến các phương tiện giao thông khó di chuyển. Thời điểm hiện tại, nhiệt độ tại thủ đô nước Nga vào khoảng âm 5 đến âm 15 độ C, không quá lạnh để khách du lịch tham gia các hoạt động mùa đông tại một số địa điểm nổi tiếng như quảng trường Đỏ, cung điện Kremlin... Ảnh: Alll_msk, Evachug. Kitzbuhel, Áo: Kitzbuhel là một thị trấn tồn tại từ thời trung cổ, nổi tiếng thế giới với các địa điểm trượt tuyết tuyệt đẹp bên những sườn núi. Bao quanh thị trấn là một phần của dãy núi Alps phủ trắng tuyết, đẹp tinh khôi vào mùa đông. Thị trấn Kitzbuhel yên bình thu hút du khách bởi vẻ đẹp của làng quê châu Âu ấm áp trong lễ hội Giáng sinh và những khu trượt tuyết hùng vĩ. Ảnh: Myrthemooi, Amici_hoff, Topflight.ski. Salzburg, Áo: Thị trấn cổ Salzburg nổi bật với kiến trúc baroque và dãy núi Alps phủ trắng tuyết hùng vĩ bao quanh trong những ngày mùa đông. Thị trấn yên bình chính là nơi thiên tài âm nhạc Mozart ra đời. Bước đến Salzburg vào mùa tuyết, du khách như lạc vào châu Âu của thế kỷ 17, 18 cổ kính, thanh bình. Ảnh: Shutterstock. Công viên quốc gia Yosemite, Mỹ: Công viên quốc gia Yosemite là một trong những địa điểm tại Califonia du khách có thể thấy rõ nhất sự thay đổi qua các mùa bởi thiên nhiên xung quanh. Vào mùa đông, nơi đây phủ trắng tuyết, lạnh thấu xương. Địa điểm này là nơi lý tưởng để trượt tuyết. Các dịch vụ trượt tuyết tại phía tây núi Sierra Nevada gần công viên rất phát triển. Công viên luôn đón lượng lớn khách quốc tế và địa phương tới đây, tham quan, tham gia các hoạt động mùa đông thú vị. Ảnh: Edrader, Glennlee. Alcazar, Segovia, Tây Ban Nha: Alcazar tọa tại Segovia ở miền Trung Tây Ban Nha từng là một pháo đài, cung điện Hoàng gia và nhà tù. Địa điểm này là nguồn cảm hứng cho lâu đài Lọ Lem ở trong phim hoạt hình của Walt Disney. Hiện, lâu đài này trở thành bảo tàng phục vụ du khách tham quan. Alcazar vào mùa đông đẹp như cổ tích với dáng vẻ trầm buồn, đìu hiu. Ảnh: Wiki Commons. Cesky Krumlov, Cộng hòa Czech: Có niên đại từ thế kỷ 13, Cesky Krumlov là một thành phố ở phía nam Bohemia (Cộng hòa Czech). Thành phố hấp dẫn du khách bởi tòa lâu đài cổ khổng lồ Cesky Krumlov, nhà máy bia truyền thống, các ngôi nhà cũ kỹ mang phong cách làng quê châu Âu xưa. Mùa đông tại đây nhộn nhịp với lễ hội Giáng sinh, người dân háo hức đón chào năm mới. Ảnh: Justgo4it. Quebec, Canada: Thành phố Quebec luôn là trung tâm của các lễ hội mùa đông lớn tại Canada. Để xua tan không khí ảm đạm trong mùa giá lạnh, nhiều hoạt động mùa đông được tổ chức tại Quebec, hấp dẫn du khách và dân địa phương như điêu khắc băng, đua ca nô, trưng bày tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, các buổi hòa nhạc đường phố... Vào mùa đông, các lễ hội thu hút khoảng hơn 1 triệu khách du lịch ghé thăm Quebec. Ảnh: Livemontreal, Montrealworld. Amsterdam, Hà Lan: Vào mùa đông, tuyết phủ trắng các con kênh dọc thành phố Amsterdam tạo khung cảnh thần tiên cho miền đất sản sinh ra các câu truyện cổ tích. Các sự kiện mùa đông được tổ chức rất nhiều ở thủ đô Hà Lan như sân trượt băng, đèn nhiều màu thắp sáng trung tâm thành phố, diễu hành đường phố, nhạc kịch và các chương trình văn hóa đặc sắc. Thăm thú Amsterdam vào mùa đông, du khách không khó để bắt gặp khung cảnh hàng dài những chiếc xe đạp dựng quanh thành cầu bị tuyết phủ kín, tạo nên nét đặc trưng riêng cho thành phố thơ mộng. Ảnh: Magictiron, Een_wasbeer.

Hokkaido, Nhật Bản: Thời tiết ở Hokkaido vào mùa đông phủ trắng băng tuyết rất lạnh, nhiệt độ xuống khoảng âm 5 độ C, phía đông có khi xuống tới âm 30 độ C. Hokkaido nổi tiếng với hiện tượng thiên nhiên kỳ thú có tên "bụi kim cương", được hình thành khi nhiệt độ đóng băng xuống dưới âm 15 độ C. Những tinh thể tuyết hoặc hơi ẩm kết tinh rồi rơi xuống đúng lúc ánh mặt trời phản chiếu, tạo thành một luồng bụi sáng lấp lánh tựa những viên kim cương. Chỉ có Nam Cực, Bắc Cực và những khu vực như Furano và Asahikawa của Hokkaido mới có hiện tượng thiên nhiên tuyệt diệu này. Ảnh: Ke1co1011. Paris (Pháp): Mặc dù nước Pháp đang trải qua những ngày hỗn loạn bởi cuộc biểu tình ở Paris, vẻ đẹp nên thơ của kinh đô ánh sáng vào mùa đông vẫn không thay đổi. Thời điểm này, tuyết không rơi dày ở Paris như hồi đầu năm nhưng nhiệt độ vẫn thấp, chỉ khoảng âm 5 đến âm 1 độ C. Khắp các con phố ở thành phố hoa lệ được chăng đèn sáng rực vào buổi tối để chào đón ngày lễ Giáng sinh sắp tới. Ảnh: Sohr_rf. Moscow (Nga): Nga là một trong những quốc gia có mùa đông khắc nghiệt trên thế giới. Có những năm, thủ đô Moscow phải hứng chịu đợt lạnh xuống tới âm 50 độ C, băng tuyết phủ kín, khiến các phương tiện giao thông khó di chuyển. Thời điểm hiện tại, nhiệt độ tại thủ đô nước Nga vào khoảng âm 5 đến âm 15 độ C, không quá lạnh để khách du lịch tham gia các hoạt động mùa đông tại một số địa điểm nổi tiếng như quảng trường Đỏ, cung điện Kremlin... Ảnh: Alll_msk, Evachug. Kitzbuhel, Áo: Kitzbuhel là một thị trấn tồn tại từ thời trung cổ, nổi tiếng thế giới với các địa điểm trượt tuyết tuyệt đẹp bên những sườn núi. Bao quanh thị trấn là một phần của dãy núi Alps phủ trắng tuyết, đẹp tinh khôi vào mùa đông. Thị trấn Kitzbuhel yên bình thu hút du khách bởi vẻ đẹp của làng quê châu Âu ấm áp trong lễ hội Giáng sinh và những khu trượt tuyết hùng vĩ. Ảnh: Myrthemooi, Amici_hoff, Topflight.ski. Salzburg, Áo: Thị trấn cổ Salzburg nổi bật với kiến trúc baroque và dãy núi Alps phủ trắng tuyết hùng vĩ bao quanh trong những ngày mùa đông. Thị trấn yên bình chính là nơi thiên tài âm nhạc Mozart ra đời. Bước đến Salzburg vào mùa tuyết, du khách như lạc vào châu Âu của thế kỷ 17, 18 cổ kính, thanh bình. Ảnh: Shutterstock. Công viên quốc gia Yosemite, Mỹ: Công viên quốc gia Yosemite là một trong những địa điểm tại Califonia du khách có thể thấy rõ nhất sự thay đổi qua các mùa bởi thiên nhiên xung quanh. Vào mùa đông, nơi đây phủ trắng tuyết, lạnh thấu xương. Địa điểm này là nơi lý tưởng để trượt tuyết. Các dịch vụ trượt tuyết tại phía tây núi Sierra Nevada gần công viên rất phát triển. Công viên luôn đón lượng lớn khách quốc tế và địa phương tới đây, tham quan, tham gia các hoạt động mùa đông thú vị. Ảnh: Edrader, Glennlee. Alcazar, Segovia, Tây Ban Nha: Alcazar tọa tại Segovia ở miền Trung Tây Ban Nha từng là một pháo đài, cung điện Hoàng gia và nhà tù. Địa điểm này là nguồn cảm hứng cho lâu đài Lọ Lem ở trong phim hoạt hình của Walt Disney. Hiện, lâu đài này trở thành bảo tàng phục vụ du khách tham quan. Alcazar vào mùa đông đẹp như cổ tích với dáng vẻ trầm buồn, đìu hiu. Ảnh: Wiki Commons. Cesky Krumlov, Cộng hòa Czech: Có niên đại từ thế kỷ 13, Cesky Krumlov là một thành phố ở phía nam Bohemia (Cộng hòa Czech). Thành phố hấp dẫn du khách bởi tòa lâu đài cổ khổng lồ Cesky Krumlov, nhà máy bia truyền thống, các ngôi nhà cũ kỹ mang phong cách làng quê châu Âu xưa. Mùa đông tại đây nhộn nhịp với lễ hội Giáng sinh, người dân háo hức đón chào năm mới. Ảnh: Justgo4it. Quebec, Canada: Thành phố Quebec luôn là trung tâm của các lễ hội mùa đông lớn tại Canada. Để xua tan không khí ảm đạm trong mùa giá lạnh, nhiều hoạt động mùa đông được tổ chức tại Quebec, hấp dẫn du khách và dân địa phương như điêu khắc băng, đua ca nô, trưng bày tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, các buổi hòa nhạc đường phố... Vào mùa đông, các lễ hội thu hút khoảng hơn 1 triệu khách du lịch ghé thăm Quebec. Ảnh: Livemontreal, Montrealworld. Amsterdam, Hà Lan: Vào mùa đông, tuyết phủ trắng các con kênh dọc thành phố Amsterdam tạo khung cảnh thần tiên cho miền đất sản sinh ra các câu truyện cổ tích. Các sự kiện mùa đông được tổ chức rất nhiều ở thủ đô Hà Lan như sân trượt băng, đèn nhiều màu thắp sáng trung tâm thành phố, diễu hành đường phố, nhạc kịch và các chương trình văn hóa đặc sắc. Thăm thú Amsterdam vào mùa đông, du khách không khó để bắt gặp khung cảnh hàng dài những chiếc xe đạp dựng quanh thành cầu bị tuyết phủ kín, tạo nên nét đặc trưng riêng cho thành phố thơ mộng. Ảnh: Magictiron, Een_wasbeer.